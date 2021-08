Gigi D’Alessio, novità clamorosa: non ci sono dubbi, è ufficiale

Gigi D’Alessio ha lasciato tutti senza parole! Dopo la rottura con Anna Tatangelo, per il cantante è in arrivo una clamorosa novità.

Gigi D’Alessio è reduce dalla fine della lunga storia d’amore avuta con Anna Tatangelo, ma nonostante ciò non ha mai smesso di credere nell’amore. Da qualche tempo ormai si mormorava di una sua nuova possibile relazione con Denise e il settimanale Chi, nel nuovo numero in uscita, ha confermato il tutto annunciando anche una clamorosità novità nella vita del cantante nostrano. Quale?

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta! Il cantante, almeno per il momento, non ha commentato la notizia che lo vede protagonista, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini non sembra avere alcun dubbio. Dopo tre figli nati dal suo primo matrimonio ed uno dalla relazione con Anna Tatangelo, il cantante è pronto a diventare nuovamente padre.

Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: l’annuncio di Chi

Un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno quello che vede Gigi D’Alessio di nuovo padre. Il cantante, nonostante le recenti delusioni amorose, come abbiamo già avuto modo di potervi anticipare, a breve vedrà la nascita del suo quinto figlio. Nato dalla nuova relazione con Denise, ma come avrà reagito la sua ex di fronte a questa notizia?

Almeno per il momento non c’è alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini non se n’è stato di certo lì a guardare. In quanto oltre ad avere dato in anteprima la notizia che vede il cantante partenopeo diventare padre per la quarta volta, ha pubblicato le foto di Anna Tatangelo con il suo nuovo fidanzato.

Il pubblico che tanto li ha amati, seguiti e supportati durante il corso di questi anni, dovrà dunque mettersi l’anima in pace. In quanto i due hanno voltato in maniera definitiva pagina. Lui diventerà di nuovo padre e lei è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, che non è di certo un volto nuovo al pubblico del piccolo schermo. In quanto si tratta di un artista molto famoso nella scena musicale campana e non solo.

E a pensare che i gossip sulla vita privata di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo circolavano da mesi nel salotto televisivo di Adriana Volpe, quando il giornalista Santo Pirrotta aveva raccontato delle rispettive nuove vite di entrambi, ma loro d’altro canto avevano sempre smentito il tutto o glissato sulle indiscrezioni trapelate sul loro conto. A noi non resta che fare loro i nostri più sinceri auguri.