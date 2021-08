Cappelli pazzeschi per l’estate 2021. Quali scegliere e come personalizzarli per essere unica

Il cappello sta da Dio a chi ha la fronte alta, a chi ha il viso largo ed a chi ha una chioma da urlo. Anche se siete donne con caratteristiche diverse potete comunque trovare ciò che fa per voi. Ecco di seguito alcune idee per essere protette e sempre alla moda in spiaggia questo mese.

Siete al mare e la sola idea di indossare un banalissimo cappellino da baseball unisex vi fa deprimere? Bene! Oggi vi diamo gli spunti per acquisti, anche dell’ultimo minuto, che si riveleranno utilissimi anche per le prossime vacanze. Vediamo i cappelli più cool da portare in spiaggia – ma non solo – nell’ultimo mese caldo di questo 2021.

Cappelli femminili, di qualità, è bellissimo: ecco quali scegliere

È di Tommy Hilfiger uno dei migliori cappelli a secchiello dell’estate per via dell’ottimo rapporto qualità – prezzo. Carino, evergreen, sia per forma che per i colori disponibili (blu, nero, bianco o jeans), ha la firma autografa ricamata sulla parte anteriore, perfettamente a contrasto, e costa solo 49,90 euro sul sito ufficiale del brand. Se siete invece fan convinte del modello Fedora e volete evitare di spendere una fortuna, l’iconico modello (originariamente scovato in un negozio di Londra) reso celebre da Indiana Jones (Harrison Ford) allora bisogna puntare su Pennyblack. Come riportato dall’azienda italiana nata nel 1978 si può così avere quel “tocco boho Seventies che rende tutto più cool” al costo di 69 euro. Considerando il materiale, e il colore nero, è più adatto la sera, inoltre la rifinitura con nastro di gros-grain e catenella lo rendono davvero chic. Per le fedelissime a Borsalino sarà il cappello “Reine” a conquistarvi. In treccia di paglia a tesa larga (12 cm.) e cinta canneté rossa naturale, o a scelta anche nella nuance nocciola, costa 205 euro ed il figurone è assicurato.

Difficile, anzi quasi impossibile, che vi consigli accessori o abbigliamento a stampa animalier ma se proprio volete osare allora Philipp Plein ha realizzato un cappello da baseball in fantasia leopardata, con ricamo, logo frontale, placca con logo color argento e “sobria” decorazione in cristalli. Il prezzo è di 250 euro e se accostato ad un costume intero nero o ad un bikini bianco potrebbe essere anche di tendenza. Tra i brand più nuovi e colorati ben pubblicizzati su Instagram c’è Atelier Esse (di cui vedete una recente creazione nell’immagine di copertina). Si tratta di accessori personalizzabili per colori, iniziali ed altro ancora e le opzioni con richiami al passato sono molto eleganti.

LEGGI ANCHE: Indossa il cielo e risplendi grazie ai gioielli con stelle, luna, sole e nuvole (chedonna.it)

Silvia Zanchi