Tinta labbra perfetta? Lip couture di LA Splash ma a noi sarà piaciuta?

La tinta labbra più famosa e sinonimo di lunga durata per eccellenza è senza dubbio quella la linea lip couture di LA Splash ma a noi sarà piaciuta?

In Italia non è facilissima da reperire ma, a ben cercare su internet, alla fine si possono trovare alcuni siti on line che ne rendono possibile l’acquisto. E questo senza dubbio farà la gioia delle vere e proprie amati del make up perché come non desiderare, almeno una volta nella vita, di aver provato sulle proprie labbra le mitiche tinte LA Splash.

Il celebre marchio make up sembra infatti autore delle tinte labbra più vivide e a lunga tenuta che il mercato possa attualmente offrire.

Anche noi ci siamo lasciate tentare dalle voci che volevano queste tinte semplicemente incrollabili e così le abbiamo volute mettere alla prova per voi. Ci avranno rubato il cuore? Stiamo per scoprirlo.

Text me: Lip couture di LA Splash

E’ proprio la linea Lip Couture di LA Splash l’oggetto del nostro appuntamento settimanale intitolato Text Me, il format con cui mettiamo alla prova per voi i più celebri prodotti make-up attualmente disponibili sul mercato.

Come da tradizione allora abbiamo applicato la tinta labbra in questione e abbiamo poi iniziato la nostra giornata tipo costellata di tanti impegni, tra lavoro, uscite e molto altro ancora.

Come ha reagito la tinta labbra LA Splash? Be’ possiamo iniziare con il dirvi che il prodotto sin dall’applicazione presenta una texture particolare, molto pastosa e intensa, chiaramente percepita dalle labbra.

Non un prodotto confort dunque ma del resto la sua fama non è legata tanto alla comodità quanto alla durata. Ci avrà soddisfatto da questo punto di vista?

Per rispondere a questa domanda non vi resta che seguire il video qua sotto tratto direttamente dal nostro canale YouTube: la linea Lip Couture di LA Spalsh sarà veramente la regina delle tinte labbra? Stiamo per scoprirlo insieme a voi.