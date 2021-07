Visti i capricci del meteo meglio partire preparate. Ecco il capo da mettere per forza in valigia

Costumi, infradito, abitini, shorts, crop top, accessori, cappelli, sandali fashionable e cambi eleganti ma qualcosa ancora manca in valigia… Una giacca infatti è sempre utile, sia per ripararsi dalle temperature polari sui treni italiani dell’alta velocità, sia per le serate al mare. Scopriamo quali modelli opzionare per essere sempre perfettamente abbinate.

Avete notato come puntualmente si soffra di più il caldo in città rispetto a quando ci si trova al mare? Ciò accade per molteplici motivi, uno tra tutti è l’inquinamento ma anche l’uso costante dell’aria condizionata – che fa disperdere il calore all’esterno -, la ormai quasi totale assenza di piante (eliminate da sindaci fintamente “green” solo per profitto), le strade in asfalto, ecc.. Molte di noi in questa stagione partono lasciando nell’armadio tutte le giacche, “in fondo a cosa potrebbe mai servire, ad esempio, un blazer al mare?” ci chiediamo. Eh, invece serve eccome! Siccome anche in Italia il clima è ormai “tropicale”, bisogna necessariamente premunirsi del necessario per ripararsi dal vento serale o dalla pioggia che in qualsiasi momento potrebbe sfortunatamente raggiungerci anche in vacanza. Vediamo le migliori giacche estive passe-partout da portare con noi.

Giacca o blazer, slim o xxl, ecco cosa portare in vacanza

Falconeri propone una giacca lunga in cotone e lino jacquard, color panna e sabbia, con profili a contrasto su rever e tasche, l’effetto della texture è graffiato e la vestibilità è regolare. Scontata di ben il 60% si trova ora in vendita a 99 euro sul sito ufficiale del brand. Un altro utile pregio di questo capo è il fatto di occupare pochissimo spazio in valigia. Givenchy punta tutto sul denim con l’intramontabile effetto vissuto per la giacca in jeans corta dal design crop, (890 euro su Farfetch) la stampa in stile vernice bianca con logo sul retro la rende unica e riconoscibile tra altre mille.

Pennyblack ha realizzato una giacca, di un colore misto tra il bianco avorio e il rosa cipria, completamente in nappa scamosciata che, scontata, si può trovare a 169 euro. È accattivante per l’evidente ispirazione biker mixata al tessuto delicato ed ai dettagli, come la zip asimmetrica, lucidi e dorati con logo.

Se siete più sportive andrà benissimo anche una giacca verde militare dal taglio a camicia, con tasche e decori luccicanti. L’importante è poterla abbinare al resto che si ha in valigia così da poter creare più look con facilità.

