Cosa acquistare durante gli ultimi giorni dei saldi estivi? I capi trendy AUTUNNALI!

I saldi estivi stanno per terminare e tu non hai ancora avuto modo di fare shopping? Questo è il momento giusto, perché è questo il momento in cui poter fare gli “affari” veri. Però, sai cosa acquistare! Vediamolo in questa guida di stile!

Siamo arrivati alla fine di luglio e nei negozi di abbigliamento di tutta Italia si inizia a vedere la “trasformazione”. Perché è questo il periodo in cui si passa da una stagione ad un’altra, senza mezze misure.

Se fino a ieri cercavamo costumi e infradito, le pareti e gli scaffali dei negozi di abbigliamento si riempiono inesorabilmente di articoli prettamente autunnali.

Cappotti, maglioni, felpe, scarpe chiuse, e molto altro ancora. Solo a vederli avvertiamo il caldo della lana e la pesantezza dei jeans!

Per molti di noi le ferie devono ancora iniziare e già i negozi di abbigliamento pensano alle stagioni successive! Arriva lo stress di settembre prima ancora di aver assaporato le vacanze estive!

Ma noi non ci facciamo mai abbattere e vediamo sempre il lato positivo nelle situazioni peggiori. Vuoi sapere come? Te lo spieghiamo qui, sulla guida di stile di CheDonna più al femminile che c’è!

Vedere gli allestimenti delle nuove collezioni nei negozi ci permette di dare un’occhiata da vicino a quali saranno i trend delle stagioni successive. In questo modo potremo prepararci al meglio, entrando nella nuova stagione con già i capi più in voga nel nostro armadio.

E se vi dicessi che c’è un altro lato positivo in tutta questa storia?

In questo periodo, oltre alle nuove collezioni, nei negozi di abbigliamento ci sono anche…i saldi estivi! Ma essendo già passate 4 settimane dalla data di inizio, i capi prettamente estivi scarseggiano, quindi ci troviamo costrette ad acquistare i look delle nostre vacanze a prezzo pieno!

Però, noi che siamo delle perfette fashion lovers, e abbiamo studiato già le nuove collezioni, sappiamo cosa sarà di tendenza il prossimo autunno, e possiamo fare degli acuisti autunnali, ma in saldo!

Si perché il segreto da tenere ben a mente è che i saldi sono “stagionali”, nel senso che è molto più facile trovare articoli in saldo della collezione precedente piuttosto che di quella attuale. Quindi, a luglio, potremmo trovare la camicia oversize di cotone che tanto volevamo a gennaio!

Vedete? Basta poco per rendere una cattiva notizia in un ottima notizia!

Ma adesso vi pongo un’ultima domanda: sapete cosa acquistare? Quali saranno i capi che non potranno mancarvi durante la prossima stagione?

Ve lo diciamo noi, qui, su questa guida di stile, che vi accompagna in ogni momento della vostra giornata!

Ecco cosa bisogna acquistare durante i saldi estivi!

Iniziamo subito con una lista di capi che devi assolutamente avere:

basic: negli scaffali degli articoli in saldo rimangono sempre una quantità industriale di articoli basici. Canottiere, body, maglie a mezza manica. Tutto a tinta unita. Lo so che quando volete fare acquisti cercate sempre il capo più particolare o di tendenza, ma il basic è essenziale e sempre di gran moda. Quindi, fate attenzione a cosa manca nel vostro armadio, e acquistate (nuovamente) il basico!

negli scaffali degli articoli in saldo rimangono sempre una quantità industriale di articoli basici. Canottiere, body, maglie a mezza manica. Tutto a tinta unita. Lo so che quando volete fare acquisti cercate sempre il capo più particolare o di tendenza, ma il basic è essenziale e sempre di gran moda. Quindi, fate attenzione a cosa manca nel vostro armadio, e acquistate (nuovamente) il basico! jeans : per chi è amante dei jeans, quelli che avete non bastano mai. Volete averne sempre di più. Ogni stagione crea almeno due modelli nuovi, e non potete non averli. Ma mi rendo conto che stare dietro alle mode sta diventando veramente dispendioso. Quindi, riuscire ad acquistare il modello di jeans di tendenza, magari a ribasso, non è di certo una cosa negativa. Il prossimo autunno saranno di tendenza i jeans larghi a vita bassa e i jeans cut-out. Cosa vuol dire? Che dovete acquistare questi due modelli di jeans, rigorosamente a saldo!

: per chi è amante dei jeans, quelli che avete non bastano mai. Volete averne sempre di più. Ogni stagione crea almeno due modelli nuovi, e non potete non averli. Ma mi rendo conto che stare dietro alle mode sta diventando veramente dispendioso. Quindi, riuscire ad acquistare il modello di jeans di tendenza, magari a ribasso, non è di certo una cosa negativa. Il prossimo autunno saranno di tendenza i jeans larghi a vita bassa e i jeans cut-out. Cosa vuol dire? Che dovete acquistare questi due modelli di jeans, rigorosamente a saldo! stivali: negli scaffali degli articoli in saldo, se ci fate caso, si trovano sempre i modelli di scarpe autunnali o invernali. Raramente si riesce a trovare qualcosa da poter indossare subito. Quindi, perché non approfittarne? Acquistate uno stivaletto ankle boots, quindi alla caviglia, con punta squadrata. Sono convinta che, a settembre, questo stivale, diventerà il vostro migliore amico.

negli scaffali degli articoli in saldo, se ci fate caso, si trovano sempre i modelli di scarpe autunnali o invernali. Raramente si riesce a trovare qualcosa da poter indossare subito. Quindi, perché non approfittarne? Acquistate uno stivaletto ankle boots, quindi alla caviglia, con punta squadrata. Sono convinta che, a settembre, questo stivale, diventerà il vostro migliore amico. cappotti: ultimi ma non meno importanti sono i cappotti. In inverno non ne abbiamo mai abbastanza, e in estate le pareti dei negozi si riempiono di tutti i modelli invenduti della stagione passata. E allora acquistate quel modello di cappotto che vi eravate fatte sfuggire in inverno, in quel colore o fantasia che tanto vi piaceva, ma che costava veramente troppo. Quando si dice, fare acuisti intelligenti!

Questi sono solo alcuni dei capi che non puoi farti sfuggire durante i saldi estivi, ma in generale il consiglio è quello di pensare al futuro più che al presente. Sarete un passo avanti a tutti!

Anche per oggi la guida di stile di CheDonna più social e attuale di sempre volge al termine.

Ma non temete, vi faremo compagnia ovunque voi siate: al mare, in montagna, a casa o in ufficio. Saremo sempre con voi, per aggiornarvi su tutto quello che riguarda la moda, la società e l’attualità.

Per essere sempre al top!

Emanuela Cappelli