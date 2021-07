Chiara Ferragni indossa la borsa in rafia di Prada! Sai quanto costa?

Chiara Ferragni si mostra su Instagram in un look estivo indossando la borsa in rafia di Prada! Ma quanto costa copiare i look delle nostre influencer preferite? E soprattutto, ne vale la pena? Ecco come creare lo stesso look, a molto meno!

Amiamo la moda per molti motivi: ci rende unici, ci rispecchia. Esalta i nostri punti forza, copre invece quelli di cui non andiamo molto fieri. Ci valorizza e ci aiuta durante la nostra vita.

La moda caratterizza e sancisce i momenti della nostra vita: ogni volta che pensiamo a un ricordo passato importante, ricordiamo cosa indossavamo, come se i capi indossati fossero importanti al pari dell’evento da ricordare.

Insomma, la moda è il nostro migliore amico, che ci aiuta e sostiene in ogni momento.

Ma ultimamente, la moda sta diventando sempre più difficile! Ed essere alla moda, secondo i canoni imposti dalla società, sta diventando impossibile.

Da quando il mondo del digitale e dei social media ha preso il sopravvento, la moda è diventata a senso unico. Se prima, quando dovevamo creare un outfit, pensavamo a noi stesse, al nostro corpo, ai nostri gusti in fatto di moda, adesso pensiamo a cosa indossano loro: le influencer.

Così facendo abbiamo accantonato il nostro estro creativo, la nostra autenticità. Senza neanche accorgercene ci siamo appiattiti: vestiamo tutti allo stesso modo e con le stesse cose.

LEGGI ANCHE: Qual è l’outfit perfetto per viaggiare? Ecco la guida di stile che ti insegnerà ad essere trendy, anche in volo!

Ma questo non è l’unico problema. Cosa avviene quando la tua influencer preferita del momento indossa un capo che tu vorresti assolutamente ma il costo elevato non te lo permette?

È una sensazione che abbiamo provato tutte, quella di volere a tutti costi qualcosa, ma di non poterla ottenere. È quasi frustrante.

Tutto ciò per parlare oggi di un altro dei look indossato da Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale, modella, madre, influencer, e chi più ne ha più ne metta, più famosa del momento.

E allora entriamo nel vivo della nostra guida di stile e vediamo l’outfit , e la borsa, di Chiara Ferragni che ha fatto scalpitare il web!

Chiara Ferragni: look estivo e borsa Prada! Come ricreare il suo look, senza spendere tanto!

Una settimana fa, Chiara Ferragni, sul suo profilo Instagram, posta una foto di un look bordo piscina in cui indossava un bikini a triangolo corallo, una camicia di cotone oversize e uno shorts total white di cotone, come copricostume, un cappello alla pescatora, colorato tessuto crochet e una borsa crochet, in rafia, tutta rosa, di Prada.

L’outfit, come tutti gli outfit di Chiara Ferragni, è semplice, ma centrato. Ogni cosa lega perfettamente con le altre, e diventa semplice innamorarsi dei suoi look.

Perché il segreto di un buon abbinamento è proprio questo: indossare cose semplici e “legarle” tra di loro. È meglio indossare tanti capi semplici piuttosto che alcuni complessi, perché se non sai come abbinarli, rischi di creare un outfit troppo arzigogolato.

Ma ritorniamo a noi: outfit voto 10. Ma lo possiamo ricreare facilmente?

La camicia di cotone oversize ne abbiamo tutti almeno una nell’armadio. Lo shorts, se non lo avete bianco va bene anche di jeans. E la borsa?

La borsa di Prada che indossa Chiara Ferragni ha un costo di €1.100.

Per creare un outfit estivo, forse un po’ troppo dispendiosa.

E se vi dicessi che ho una soluzione per voi? Ho selezionato una borsa in rafia, tessuto crochet, base panna con delle fantasie ricamate colorate, super trendy, e a basso costo. Si tratta di una borsa shopping di Pull & Bear, che potete acquistare solo sul sito ufficiale, ad un costo di €35,99.

Vedete? Basta poco per avere i capi giusti! Perché come vi dico sempre, per essere alla moda non bisogna necessariamente svuotarsi i portafogli.

Bisogna sapere solo cosa indossare, e farlo nel modo giusto! E per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, per aiutarvi nella ricerca del vostro stile, in tutto e per tutto!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più trendy di tutto il web.

Cosa fare adesso? Creare il vostro look, partendo dal vostro stile!

Solo così sarete trendy e autentici. Di sicuro sarete al top!

Emanuela Cappelli