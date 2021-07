Una Vita anticipazioni: una misteriosa lettera dall’estero

By

Anticipazioni Una Vita, trame, aggiornamenti e tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021. Scopriamolo insieme.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita, tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 1 al 7 agosto 2021

Ad Acacias si sentono ancora gli strascichi dell’omicidio di Marcia. Infatti, Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull’omicidio di Marcia e gli confida che fra i sospettati c’è anche Genoveva. Felipe esce fuori di senno e vuole sapere da sua moglie dove si trovava il pomeriggio in cui è morta Marcia. Laura, la domestica dell’avvocato, gli aveva riferito anche che Santiago si era incontrato con Genoveva il giorno prima del fatto. A questo punto niente può contenere la furia di Felipe che decide di mettere Genoveva davanti alla realtà dei fatti per avere una spiegazione.

Felipe incalza Genoveva e l’accusa apertamente di essere implicata con Santiago nell’omicidio di Marcia; dopo che anche Mendez si presenta a casa sua per metterla sotto torchio e intimidirla, la donna si affretta ad assicurarsi l’obbedienza della domestica Laura e i servizi del fidato avvocato Velasco. Lolita vuole rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sa più chi scegliere tra Fabiana e Carmen per il ruolo di madrina.

Casilda riceve una misteriosa lettera dall’estero. Emilio rimprovera Camino per aver accettato di fidanzarsi con un uomo che non ama, condannandosi all’infelicità, e si rifiuta di presenziare quando Ildefonso chiede la mano della sorella a Felicia. Bellita si convince finalmente della buona fede di Julio e, proprio quando il giovane si appresta a lasciare Acacias, ne impedisce la partenza e si riconcilia con Josè Miguel, con tanto di bacio plateale. Felicia riunisce i vicini al Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso e che il matrimonio verrà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio. Ildefonso fa un discorso molto sentito, ma – quando prende parola – Camino si limita a ringraziarlo per le sue parole. Servante cerca di convincere Fabiana a partecipare a un concorso che premia la pensione migliore.

Josè Miguel rivela a Bellita la relazione con Rocio da cui è nato Julio e il ragazzo viene ufficialmente presentato in famiglia. Cesareo dice a Mendez che la donna che si aggirava nel parco vicino al luogo del delitto di Marcia somigliava a Genoveva. Il commissario va quindi da lei a chiedere conto e Genoveva cerca di confondere le acque mettendo in cattiva luce il guardiano. Mendez, però, non sembra propenso a farsi abbindolare.

Mendez elimina Santiago Becerra dai sospettati dell’omicidio di Marcia e pianifica una nuova strategia. Laura promette lealtà a Felipe e lui le dice che la pagherà per qualsiasi informazione utile. L’avvocato sospetta sempre di più di Genoveva e lei gli chiede di fidarsi, o almeno di fare finta per il loro figlio. Mentre Cinta e Bellita discutono per i preparativi delle nozze, Camino rimane del tutto indifferente davanti al figurino del proprio abito.

Viene celebrato il battesimo di Moncho e Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto. I Pasamar vengono invitati da Ildefonso a teatro; quando Felicia ed Emilio stanno per uscire dal ristorante, entra un cliente inaspettato: un certo Marcos Bacigalupe. Servante convince Fabiana a partecipare al concorso delle pensioni. Mendez, dopo avere indagato nel quartiere, arresta Cesareo per l’omicidio di Marcia.