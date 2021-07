Un vero e proprio incubo quello che sta vivendo l’amatissima ex tronista di Uomini e Donne che, adesso, teme addirittura per la sua incolumità.

Avere paura in casa proprio, un vero e proprio incubo difficile anche solo da imaginare.

Chi lo vive sa bene come ci si possa sentire fragili, indifesi, timorosi e in uno stato di perenne tensione. Ora a vivere tutto ciò è proprio lei, l’amatissima ex tronista che ha confessato il vero e proprio incubo in cui si sta trovando.

Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e qual è questa difficile situazione: come affrontare tutto ciò?

“Non ho chiuso occhio tutta la notte”, l’incubo della ex tronista

“Stanotte ho rischiato l’infarto, sono preoccupata per la mia incolumità”.

A raccontare la disavventura è l’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio. La donna ha spiegato via Instagram come abbia vissuto una vera e propria notte di terrore. Tutta “colpa” del compagno anche se certo di “colpa” proprio non si può parlare:

“Tremavo come una foglia. A mano aperta mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi, io gli dico ‘mi hai menato’, lui in preda al sonno mi chiede scusa. Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male”

A quanto pare Carlo Negri soffre di sonnambulismo, un fenomeno molto frequente e in questi ultimi tempi, complice anche lo stress della pandemia, in ulteriore ascesa. L’uomo si sarebbe alzato e avrebbe iniziato prima a parlare e poi a gridare, passando infine alla violenza.

La Ghio non ha ovviamente più chiuso occhio, tenendo anche conto che per lei il periodo non è propriamente facile. Ricordiamo infatti che la ex tronista è reduce da un intervento la cui conseguente biopsia ha rivelato un processo tumorale in atto: ora Sabrina attende di apprendere i prossimi passaggi stabiliti dai medici per affrontare la situazione.

A stress si aggiunge stress ma, quantomeno, Sabrina Ghio sa di non esser sola: il sonnambulismo è una problematica che, secondo studi recenti, coinvolge almeno una volta nella vita circa il 30% della popolazione. Fortunatamente però i modi per affrontarlo esistono: se sarà necessario Sabrina e il compagno sapranno a chi rivolgersi.