Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non sono più amici, ma il figlio di Alba Parietti non ci sta e sui social vuota il sacco e ammette tutto.

Francesco Oppini, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, aveva creato un rapporto speciale con Tommaso Zorzi. I due, andando contro ogni possibile pregiudizio, hanno dato vita ad una bellissima amicizia che ha emozionato e non poco il pubblico del piccolo schermo ma purtroppo quei momenti sembrano essere giunti al capolinea in quanto l’influencer ha smesso di seguire il figlio di Alba Parietti. Il motivo?

Tommaso non ha apprezzato alcuni scivoloni di Oppini e per questo motivo ha scelto di chiudere ogni rapporto, ma lui non ci sta e su Instagram ha scelto di rompere il silenzio chiarendo la sua posizione nella polemica in cui si è ritrovato coinvolto, visto che in molti sul web lo hanno accusato di essere una persona omofoba.

Tommaso Zorzi, Francesco Oppini sbotta: “Trovo tutto surreale”

Francesco Oppini ha scelto di rompere il silenzio, tenendo a precisare che i contenuti che hanno offeso la sensibilità di Tommaso Zorzi non sono affatto recenti, ma risalgono a ben 8 anni fa. Le frase pronunciate nel materiale social in questione, secondo quanto dichiarato dal figlio di Alba Parietti, sarebbero state decontestualizzate.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi prende una drastica decisione su Francesco Oppini: è finita

“Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state dette più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico“ ha esordito Francesco su Instagram. “Nel frattempo, e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo“ ha poi proseguito, chiarendo la sua posizione riguardo la polemica in cui si è trovato coinvolto.

“Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti” ha poi dichiarato, rivolgendosi a chi ha ripescato i suoi vecchi contenuti social. “Vedi ultimi 5 anni nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione“ ha poi concluso.

Francesco Oppini dopo la lite con Tommaso Zorzi ha spiegato la sua versione della storia, ma sarà sufficiente per riprendere i rapporti con quello che era uno dei suoi più cari amici? Noi speriamo vivamente che i due possano tornare ad avere quel bellissimo rapporto che avevano un tempo.