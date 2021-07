Si può ottenere uno sguardo più giovane anche senza ricorrere ad un intervento di chirurgia estetica o all’iniezione di filler? Certamente, basta conoscere la giusta tecnica di makeup.

Il tempo passa inesorabilmente e democraticamente sul volto di tutte le donne anche se c’è chi per natura o per sane abitudini invecchia più tardi, la maggior parte delle donne intorno ai 40 anni cominciano a notare i primi segni di cedimento nei lineamenti, nel contorno del viso e soprattutto nella zona perioculare. La palpebra che prima era bella tesa e protesa verso l’alto, comincia a subire un abbassamento naturale che parte dall’arco sopraccigliare.

Quando succede questo, ci si rende conto che anche applicare una semplice riga di eyeliner non è semplice perché la pelle della palpebra tende ad essere meno elastica. Guardandosi allo specchio qualsiasi donna avrà sicuramente pensato che ricorrere a qualche aiutino sarebbe stata l’unica scelta, ma non è così, perché anche con il makeup ci si potrà regalare uno sguardo più giovane e in pochissimi minuti.

Il makeup over 40: ecco come dovrebbe essere

Il trucco per la pelle matura dovrebbe svilupparsi soprattutto nel donare un aspetto compatto e luminoso all’incarnato e anche allo sguardo. Via libera dunque a fondotinta dalla texture idratante, a ciprie in polvere trasparente da picchiettare solo in alcune zone che tendono a lucidarsi e a blush dai toni naturali e opachi che possano donare all’incarnato un aspetto sano e fresco.

Altro particolare fondamentale da curare nel makeup per pelle matura, sono le sopracciglia che dovranno essere sempre perfette, folte e ben definite. Si potrà ricorrere al makeup per avere sempre delle sopracciglia perfette.

Il makeup occhi, dovrà regalare luminosità allo sguardo ma dovrà necessariamente creare l’illusione ottica di uno sguardo che protende verso l’alto e non verso il basso come naturale sul viso di una donna non più giovanissima.

Per realizzare un makeup anti età si dovranno seguire dei consigli scrupolosi sulla scelta degli ombretti ma soprattutto sulla tecnica di applicazione degli stessi.

->>LEGGI ANCHE:Naso alla francese senza bisturi? Ecco come ottenerlo in pochi e semplici step di makeup

Sguardo più giovane: come realizzare un makeup occhi anti età, il video tutorial!

Seguendo il video tutorial della truccatrice Tiziana Zambelli, potrete imparare la tecnica perfetta per regalarvi uno sguardo più giovane ogni giorno!

->>LEGGI ANCHE: Labbra super voluminose senza makeup e senza filler: ecco come ottenerle!

APPIP ERROR: amazonproducts[ InvalidParameterValue|The value [B08L77NMC5/] provided in the request for ItemIds is invalid. ]