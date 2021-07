Temptation Island, la fidanzata perde il controllo: “Crepa cess***”

Vero e proprio momento di follia per la fidanzata che, terminato Temptation Island, non si tiene più e esplode con discutibile volgarità.

La popolarità, un vero e proprio intrigatissimo mix di pro e contro.

Bello esser riconosciute in strada, ottimo poter approfittare di discreti margini di guadagno ma, al tempo stesso, esser perennemente degli osservati speciali rischia di mettere chiunque a dura prova.

Chi si imbatte all’improvviso nella fama vede poi la sua vita, reale e virtuale, sottoposta a una vera e propria “vivisezione”. SI scava ovviamente anche nel passato e ad emergere spesso sono veri e propri scheletri nell’armadio.

Ne sa qualcosa Stefano, il fidanzato di Temptatin Island del quale sono emersi una serie di messaggi alquanto espliciti inviati in direct a Valentina Vignali.

Adesso è però il turno di un’altra protagonista del programma appena conclusosi su Canale Cinque la quale tempo fa aveva inviato parole molto, molto ingiuriose a una delle influencer più famose d’Italia.

Temptation Island, la fidanzata è impazzita

“Ma Nilufar quanto sei cess** e scema?

Ma sparati e levati sei la vergogna delle donne

Dai Fatti un pianto adesso che ti insultano tutti.

Crepa ce**a rumena”

A scrivere queste parole all’indirizzo dell’ex Uomini e Donne, Nilufar Addati, è proprio lei, Jessica Mascheroni, la fidanzata entrata a Temptaiton Island dopo sette anni di relazione con Alessandro e uscita da single dopo la conoscenza di un fascinoso tentatore di nome Davide.

Il commento risale all’oramai lontano 2018 ma certo il tempo non ne cancella la volgarità e inopportunità. Nilufar risponde oggi con ironia, sottolineando anche l’ignoranza del definirla “rumena” quando lei invece è “iraniana”.

“Vabbè dai è stata gentile” scrive la Addati ma il resto degli utenti non è così affabile. Numerose sono state le risposte sdegnate e molte anche quelle decisamente “in tono” con tanto scritto da Jessica che, oramai, non può più esimersi e risponde:

“Mi scuso per quei messaggi che fanno schifo. In particolare con Nilufar e Lara. Mi scuso davvero. […] In queste ore state insultando me e la mia famiglia. Non fate il mio stesso errore, non continuate con commenti aggressivi”

Le scuse salveranno adesso Jessica? Difficile, il web è già poco clemente quando l’imputato a ragione, figuriamoci di fronte a una simile caduta di stile.

Cara Jessica, lunga è la via della fama e così non farai che renderla ancor più ostica.