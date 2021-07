By

Proprio in occasione della puntata finale di Temptation Island su Instagram compaiono i messaggi proibiti che incastrano il fidanzato.

Oramai dovremmo averlo capito: a Temptation Island le sorprese non finiscono con la fine del programma. Puntualmente qualche retroscena si manifesta all’improvviso, nuovi dettagli che durante la messa in onda non erano venuti a galla.

Lo scenario così può cambiare all’improvviso o oppure qualche teoria può venir confermata. Quest’ultimo sembra esser il caso della segnalazione che vi proponiamo oggi.

Sono recentemente emersi infatti alcuni messaggi che sembrano incastrare uno dei tentatori più chiacchierati di questa edizione.

“Ti voglio portare a cena”: il fidanzato di Temptation Island incastrato

“REGGETEVI FORTE: Se Manuela e Stefano stanno insieme da 4 anni e mezzo si presuppone si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… Guardate che cosa ho trovato nei miei direct”

A parlare così nelle sue Instagram stories è Valentina Vignali che, seguendo in diretta l’ultima puntata di Temptation Island, è stata come illuminata da un ricordo.

Uno dei fidanzati lei lo aveva in qualche modo già conosciuto o, per meglio dire lui avrebbe voluto conoscere lei.

La ragazza si è infatti ricordata di alcuni messaggi ricevuti in direct:

“L’avevo detto che sei più bella di prima”

“Quanto sei sexy”

“Ti voglio portare a cena”

“Quanto sei bella”

“Di tutte quelle che hai pubblicato oggi questa è la più bella”

Ma chi è a scrivere? Stefano di Temptation Island. Già proprio l’oramai ex fidanzato di Manuela (adesso impegnata con il tentatore Luciano).

I messaggi sono per Valentina Vignali la prova che del ragazzo proprio non c’è da fidarsi e così si rivolge direttamente a Manuela per un ultimo invito:

“Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te Manuuuu, dai su sposa Luciano e non pensarci più”

La ragazza pare in un certo senso averla ascoltata e infatti lascia Stefano e inizia una frequentazione con Luciano.

Tutto è bene quel che finisce bene? Be’ si certo, per Manuela per Stefano invece niente da fare: Valentina Vignali decisamente non ci sembra interessata.