Uomini e Donne: l’ex tronista rifiutata la proposta lavorativa di Maria De Filippi. La motivazione ha spiazzato i fan del programma.

Uomini e Donne, tra un mese circa, ritornerà sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. Per questo motivo la redazione del programma sta lavorando per mettere su il nuovo cast e non mancano le modifiche e cambiamenti anche dietro le quinte. Durante la fine della scorsa stagione, Maria De Filippi aveva offerto un lavoro ad un ex tronista proponendogli di lavorare dietro le quinte del programma come videomaker data la sua spiccata professione per il montaggio video. Basti pensare, infatti, che è stato lui stesso a realizzare il suo video di presentazione.

Purtroppo però, intervistato da Uomini e Donne Magazine, lui ha rivelato al grande pubblico che non se l’è sentita di accettare la proposta di Maria. Di chi stiamo parlando? Di Giacomo Czerny! Che, sempre durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale, ha svelato il motivo di tale scelta.

Giacomo Czerny rifiuta l’offerta di lavorare a Uomini e Donne

Le doti artistiche di Giacomo Czerny di Uomini e Donne, che dopo la scelta ha lasciato i fan senza parole, non erano di certo sfuggite a Maria De Filippi che gli aveva proposto di entrare a far parte del suo team, ma lui non se l’è sentita di accettare. Il motivo?

Giacomo se ha di aver rifiutato un’ottima offerta di lavorare, ma ha preferito andare per una strada tutt’altro che sicura, volendo provare a sperimentare le sue doti artistiche per conto suo, concentrandosi sul tema di viaggi che erano solito affrontare nei suoi lavori anche prima di prendere parte al Trono Classico nel ruolo di tronista. Il giovane video maker si pentirà del no detto alla Regina di Mediaset? Noi speriamo vivamente di no e che possa trovare la sua strada artistica.

La vita sentimentale, invece, prosegue a gonfie vele. Giacomo Czerny e Martina Grado stanno pensando di iniziare una convivenza, visto che al momento vivono una storia a distanza.