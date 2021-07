Va bene darsi una sciacquata ma “non ha senso usare il sapone tutti i giorni”: i due attori lasciano il pubblico letteralmente disgustato

Succede sempre più spesso. Leggiamo in giro di personaggi famosi con rapporti quantomeno discutibile con acqua, sapone e deodorante.

Chissà perché, sembra che la popolarità porti inevitabilmente a un pizzico di eccentricità o, meglio, a uno strano timore di complotto, come se tutto possa attentare alla salute o alla bellezza del “vippone” (per dirla alla Signorini) di turno.

Ancor più allarmante appare poi che questo elenco di star con “igiene particolare” vada allungandosi negli anni. A riprova di ciò si consideri che anche noi, pur avendo già affrontato l’argomento, ci troviamo oggi ad aggiungere un nuovo tassello al puzzle dei vip “potenzialmente puzzolenti”.

Eh già, recenti voci di gossip ci fanno infatti aggiungere due illustri nomi al disonorevole elenco.

Lavarsi con il sapone ogni giorno non fa per i due attori

La notizia è emersa in modo imprevedibile durante un podcast Armchair Expert.

Qui è intervenuta una delle coppie più belle e celebri di Hollywood, Ashton Kutcher e Mila Kunis. I due hanno due bambini di 6 e 4 anni e proprio parlando di loro hanno lasciato emergere il primo indizio della notizia bomba:

“Se gli vedi dello sporco addosso lavali altrimenti non serve”

A parlare è stato l’attore che poi ha ulteriormente peggiorato la sua posizione spiegando che, ovviamente, si lava le ascelle e le parti intime tutti i giorni, ma poi dopo la palestra si limita a buttarsi in faccia un po’ di acqua, giusto per togliere il sale del sudore. Bene ma non benissimo verrebbe da dire. E la moglie?

Be’ pare che Mila Kunis non sia da meno. L’attrice ha infatti spiegato che si lava il viso due volte al giorno ma anche lei solo con acqua, un’abitudine veloce figlia dei suoi trascorsi di vita:

“Non avevo acqua calda da piccola quindi non mi facevo la doccia spesso”

LEGGI ANCHE –> Deodorante? No, grazie! 10 vip che rifiutano saponi e affini

Il problema di entrambi sembra esser dunque nell’uso del sapone, decisamente poco comune nella loro casa e da essi stessi descritto come inutile:

“Non ha senso usare il sapone tutti i giorni”

Inutile sottolineare come l’affermazione e l’intervista in generale abbiano scatenato reazioni e commenti ai limiti del crudele. Ironia e battute taglianti si sono sprecate, soprattutto accennando al sospetto di cattivi odori dominanti in casa Kutcher-Kunis: del resto però come poteva essere diversamente?