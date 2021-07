Loredana Lecciso è stata elogiata dal suo compagno Al Bano Carrisi. Il cantante ha raccontato al pubblico com’è l’ex showgirl nella vita privata.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono legati da diversi anni ormai e nonostante in molti non credevano nel loro sentimento, la coppia è riuscita a dimostrare durante il corso del tempo quanto sia vero e sincero il legame che li unisce. Considerato anche che dalla loro relazione sono nati ben due figli, Jasmine e Al Banno Jr.

I due non si sono mai risparmiati a confidenze varie con il pubblico, ma difficilmente insieme. Anche perché nonostante la grande esposizione mediatica, preferiscono tenere la loro vita quotidiana tra le mura di casa, ma di recente hanno dato un piccolo assaggio del loro vissuto durante una lunga intervista rilasciata al portale Oggi.it.

Il Leone di Cellino San Marco ha deciso di rivelare i pregi e i difetti della sua compagna, rivelando che lei è dotata di un’intelligenza superiore, aggiungendo un inedito retroscena di cui il pubblico non era a conoscenza.

Al Bano Carrisi elogia Loredana Lecciso e svela un inedito retroscena

Al Bano Carrisi non si è di certo risparmiato nei confronti di Loredana Lecciso. Tant’è che non appena gli vengono i chiesti i pregi della sua compagna, precisa subito che ne ha più di uno ma che quello che in assoluto preferisce è la sua intelligenza: “È una donna molto intelligente” ha dichiarato il cantante. “Ha un’intelligenza superiore” ha subito aggiunto, per poi rivelare che cosa non gli piace della sua compagna.

Qualche tempo fa, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, Loredana è stata molto presente sul piccolo schermo degli italiani, prendendo parte a numerosi programmi televisivi in veste di showgirl. Il Leone di Cellino San Marco non si dice un grande fan di quel periodo perché non ama molto l’esposizione mediatica e ancora non riesce a comprendere come alcuni abbiano insinuato che dietro la sua scalata in tv ci fosse lui che dirigeva il tutto: “La gente ha pensato che ci fosse persino la mia regia, dietro” ha spiegato il cantante. “Davvero non me ne capacito“ ha aggiunto, sottolineando dunque come fosse una scelta della Lecciso e di certo non sua.

Al Bano su Loredana Lecciso non si è di certo risparmiato, raccontando pregi e difetti della donna a cui da anni è legato e con cui ha scelto di condividere la sua vita.