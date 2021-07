Anticipazioni Beautiful, in arrivo nuovi importanti colpi di scena nelle puntate italiane della soap americana. Ecco cosa succederà

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful, nuovi colpi di scena in arrivo: futuro inquietante per Steffy

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful arriverà un nuovo personaggio pronto a cambiare le carte in tavola. Si tratta di Paris Buckingham, sorella di Zoe, che televisivamente riuscirà a “sopravvivere” alla parente quando la modella, tra molti mesi, uscirà di scena.

Negli episodi americani della soap, che rispetto a quelli trasmessi in onda da Canale 5 sono esattamente un anno avanti (in Italia sono appena iniziati gli episodi trasmessi negli USA dopo l’interruzione Covid-19, permettendoci di accorciare la differenza di tre mesi circa), l’uscita di scena di Zoe è già avvenuta e ha rischiato di lasciare Paris senza un tetto sopra la testa.

Infatti, nonostante sia responsabile della fondazione di beneficenza della multimilionaria Forrester Creations, Paris sembrava in difficoltà nel potersi permettere un appartamento, anche solo in affitto, a Los Angeles. Questo è accaduto perché Zoe non ha rinnovato il contratto per il proprio domicilio (visto che si è trasferita a Parigi) e di conseguenza Paris non poteva sfruttare l’abitazione della sorella. Ma è subito arrivata per lei un’offerta incredibile.

Tutto è iniziato con una visita di lavoro a casa di Steffy, la quale, in maternità, si occupa degli impegni d’affari per lo più in smart working. A quasi un anno dall’introduzione di Paris nella soap, questa è stata la prima volta che le due hanno interagito, almeno direttamente e non in scene di gruppo. A quanto pare, però, le due avevano stabilito un ottimo rapporto “off screen”, al limite dell’amicizia vera e propria, e Paris ha meravigliato la sua boss e il fidanzato di quest’ultima, Finn, riuscendo a calmare con la sola forza del suo canto un pianto irrefrenabile del loro piccolo Hayes. La riconoscenza è stata tale che la coppia si è offerta di accogliere in casa Paris, la quale ha accettato con forte entusiasmo.

Un risvolto inedito, un incredibile colpo di scena che ha sorpreso e spiazzato tutti i telespettatori americani della soap, i quali misconoscevano la forte amicizia tra le due.

In molti si si sono chiesti se il personaggio della seconda Buckingham possa prendere una piega inquietante: nonostante la ragazza sia stata presentata come un tipo solare e buono, la verità è che non sappiamo praticamente nulla del suo background o della sua reale indole. Non ci resta che attendere la messa in onda italiana per capire effettivamente come andrà a finire.