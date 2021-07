By

Hai la vista annebbiata quando ti alzi di scatto dal letto, dalla sedia o in altre situazioni? Nulla di irreparabile ma, per risolvere, è importante conoscere le cause di questo fastidio molto comune.

Il nostro benessere passa anche dalla vista. Prendersi cura degli occhi è fondamentale per prevenire l’insorgenza di patologie più o meno gravi.

Uno dei problemi con i quali molti di noi fanno i conti è lo stress visivo. E’ causato dalla spossatezza, che sopraggiunge quando i muscoli oculari restano fissati su un oggetto per un bel po’ di tempo. Basti pensare a quante ore al giorno passiamo davanti al pc!

Tra le conseguenze più comuni ci sono mal di testa e/o emicranie, affaticamento oculare e visione doppia. La prima minaccia per la vista è rappresentata dalla luce blu-violetta del sole e delle luci artificiali.

Ricorrere ad una protezione è fondamentale! Ci sono occhiali da sole di ultima generazione, con vetri polarizzati, che rispondono a questo bisogno specifico. Anche chi lavora tante ore al pc può optare per un paio di lenti da vista UV-tech.

Ma c’è un altro problema molto diffuso, ovvero quello della vista annebbiata quando ci si alza di scatto dal letto, dalla sedia o in altre situazioni. Vediamo insieme a cosa è dovuto.

Vista annebbiata: le cause e i consigli per risolvere subito

Capita a molti di avere la vista annebbiata al mattino, appena svegli, oppure durante la giornata, complice anche la stanchezza accumulata.

Può succedere che la vista diventi doppia, offuscata, anche quando ci si alza in piedi di scatto. C’è una spiegazione precisa per questo sintomo: tutta colpa di un calo temporaneo della pressione sanguigna che prende il nome di ipotensione ortostatica. Il sangue, in prima battuta, fatica ad arrivare al cervello e, questo, causa degli annebbiamenti transitori alla vista.

Le cose vanno peggio per chi soffre di pressione bassa, soprattutto d’estate; i fenomeni di annebbiamento della vista possono diventare più seri e frequenti. Tra le cause c’è anche il colpo di frusta cervicale, che si manifesta all’altezza del collo e, quindi, in una zona molto vicina al cervelletto e sensibile agli stress accidentali. Il colpo di frusta cervicale provoca vertigini e vista offuscata.

Ma la vista annebbiata può originarsi anche per effetto di un blocco digestivo dovuto ad uno shock termico. D’estate, spesso, ci rinfreschiamo con bevande fredde; è una pessima abitudine che può provocare una congestione intestinale che, a sua volta, può portare ad un offuscamento momentaneo della vista.

Se gli episodi di annebbiamento della vista si ripetono con una certa regolarità, allora potrebbero essere legati alla glicemia. In genere, quando si abbassa (ipoglicemia) oppure quando si alza (iperglicemia) c’è un problema con la messa a fuoco.

Ci sono poi altre cause, riconducibili a difetti della vista come miopia, presbiopia, astigmatismo e ipermetropia. In tutti questi casi, la vista può annebbiarsi per un affaticamento visivo eccessivo.

Veniamo ora ai rimedi più efficaci per attenuare o risolvere il fastidio della vista annebbiata.

Lenti correttive – Aiutano a migliorare i vizi di rifrazione. Lacrime artificiali – Per lubrificare la superficie oculare, attenuando così il fastidio in argomento. Colliri antibiotici o cortisonici – Da utilizzare esclusivamente su parere del medico.

“Gli occhi sono testimoni più fedeli delle orecchie” (Eraclito). Una frase celebre che, in qualche misura, rimanda all’importanza di avere occhi in buona salute. Prendiamocene cura!