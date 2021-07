Anticipazioni Beautiful: addio sconvolgente, fan sotto choc

Beautiful anticipazioni italiane, Sally Spectra arriva l’ultima sfuriata di Katie. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful: fan sotto choc ecco cosa succede

In questi giorni in Italia stanno iniziando ad andare in onda le puntate di Beautiful trasmesse in America dopo la sospensione di diversi mesi avvenuta nel 2020 per la prima ondata di Covid-19.

In quell’occasione negli Stati Uniti, il ritorno in onda di Beautiful è stato accompagnato all’epoca da una puntata riassuntiva slegata dal contesto, che vede Katie protagonista e che era stata realizzata per raccontare e ricordare al pubblico dove si era rimasti. In Italia, questa sorta di riassunto non è andato in onda, anche perché per i telespettatori italiani non avrebbe forse avuto molto senso vederlo, visto che le puntate proposte da Canale 5 non hanno mai avuto interruzioni.

Comunque in questo episodio che potremmo definire “speciale” proprio il personaggio interpretato da Heather Tom sarà protagonista a breve di alcune scene che, ovviamente, anche i fan nostrani stavolta vedranno: dopo la conclusione del “colpo di testa” messo in atto da Sally per non perdere Wyatt, quest’ultimo e Flo riferiranno a Katie che la ragazza aveva completamente inventato la sua malattia.

La Logan ovviamente ci resterà malissimo, visto che lei aveva partecipato emotivamente in modo molto intenso al “malessere” di Sally, con la quale ora avrà un intenso dialogo attraverso il quale le manifesterà tutta la sua più grande delusione. In Italia tutta questa conversazione arriverà nei primi di agosto, quando effettivamente andranno in scena le puntate sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Da ciò che si sa, si tratterà delle ultime conversazioni burrascose di Sally, la Spectra, insieme alla sua interprete Courtney Hope, lascerà subito dopo Los Angeles e la soap, ma come già sappiamo il personaggio continuerà ad esistere in quel di Genoa City, trasferendosi nella produzione cugina Febbre d’amore (che purtroppo in Italia non è trasmessa ormai da decenni).