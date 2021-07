Da dove nasce la flap bag? Ecco quali modelli vorremmo comprare quest’estate

Ormai abbiamo davvero di tutto ma ci sono modelli di borse che senza alcun dubbio sono delle novità per molte di noi. Scopriamo oggi i marchi di flap bags più freschi e desiderati di stagione.

Piccole o grandi, l’importante è che abbiano il lembo o patella (da qui il nome “flap”) e che siano a portata di occasione. I migliori marchi sono italiani e francesi e, come sempre, li analizzeremo nelle svariate fasce di prezzo. Vediamo le flap bags che non devono assolutamente mancare in vacanza.

Borse Flap: quali scegliere e quando portarle

La flap bag più famosa del mondo ha la chiusura con le due C incrociate e fu creata da Karl Lagerfeld nel lontano 1983, dopo solo un anno dal suo arrivo alla guida della maison Chanel (dove resterà fino alla sua scomparsa nel 2019). Visto il successo immediato ottenuto dal modello flap, molte altre case di moda hanno preso l’idea francese facendola diventare un continuativo delle proprie collezioni. Tra le borse più belle di stagione c’è la Stud bianco avorio, grandezza media, di Valentino Garavani in nappa trapuntata con trama a rombi delineata da impunture tono su tono con borchie e parti metalliche rifinite in ottone anticato e chiusura a girello. Il tasto dolente è il prezzo, 2300 euro. Si spende meno rispetto ad una Chanel ma è comunque una spesa importante quindi proseguiamo. Sarà perché lo stilista tedesco aveva lavorato anche in Fendi o sarà semplicemente perché la classe è una, fatto sta che l’altra borsa Flap dei desideri per l’estate in corso è tutta italiana. Si tratta della Baguette in versione slim in pelle di vitello liscia con fibbia monogramma dorato, adatta ai look quotidiani casual e chic. La spesa, in questo caso, è di 1005 euro.

Punta da sempre su un target di clientela diverso Mia Bag, il brand che inserisce le iniziali del vostro nome o qualsiasi sigla vogliate nelle creazioni in boutique. La tracolla Lux maxi Iconic costa 239 euro e si possono scegliere sia la dimensione che il colore del metallo (oro o argento) per le lettere. Unica e giovane, da avere.

Se anche voi siete dell’idea che sia meglio aver meno accessori ma avere quelli “giusti” allora le poche ispirazioni di oggi sono sicuramente quelle giuste. In fondo, la borsa parla di noi.

Silvia Zanchi