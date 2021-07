Perdi troppi capelli? Il rimedio portentoso della nonna per dire basta

Stop alla caduta dei capelli con il trucco della nonna che, a quanto pare, è destinato a stupirti se anche tu perdi un po’ troppi capelli.

A ogni cambio di stagione succede sempre la stessa cosa: i nostri capelli iniziano a cadere come le foglie.

Se però per molte di noi il problema pone solo in momenti circostanziati dell’anno, per altre la questione della caduta dei capelli è un vero e proprio cruccio costante.

Lo stress, l’inquinamento e l’accumulo di tossine, legate anche all’alimentazione, sono infatti fattori che spesso determinano il problema della perdita dei capelli.

Molte di noi si affidano a vere e proprie cure per affrontare il problema ma noi oggi vogliamo suggerirvi un rimedio della nonna a dir poco portentoso, capace con soli tre ingredienti di regalare risultati insperati.

Scopriamo insieme la ricetta e come sfruttarla al meglio!

Se perdi troppi capelli il rimedio portentoso della nonna fa per te

Ingredienti:

2 cucchiai di olio di ricino,

1 tuorlo d’uovo,

1 cucchiaio di miele biologico

Quello che prepareremo è un impacco pre shampoo che ridurrà la caduta dei capelli facendogli acquisire maggior morbidezza, lucentezza e corpo.

Uniamo allora i 3 ingredienti in una ciotola e giriamo bene. Otterremo un composto liquido e omogeneo da spalmare con cura su tutti i capelli, dalle radici fino a tutte le lunghezze.

Copriamo ora il capo con una cuffia da doccia o avvolgiamo i capelli in una pellicola trasparente e lasciamo agire l’impacco per almeno un paio di ore.

Fatto ciò possiamo procedere con il nomale shampoo, meglio se delicato, e un velo di balsamo.

Naturalmente, come tutti i trattamenti di bellezza, la costanza è la vera chiave di volta: trattare le nostre chiome con questa maschera una volta a settimana per almeno 10 settimane consecutive ci regalerà capelli come nuovi, non sono più sani ma anche più belli e luminosi.

Chissà che la caduta dei capelli non possa divenire un semplice ricordo. Se pensate di perdere veramente troppi capelli varrà senza dubbio la pena tentare questo rimedio fai da te, rivolgendosi poi ovviamente, in caso di insuccesso, a un medico: solo un professionista a volte può risolvere la situazione.