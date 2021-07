L’eye-liner più amato di sempre è firmato MAC ma a noi sarà piaciuto?

Abbiamo provato per voi uno degli eye-liner più famosi di sempre: il fluidline di Mac. Ci sarà piaciuto? Scopritelo insieme a noi.

Tra i marchi che più eccitano le fantasie di noi amanti del make up c’è senza dubbio lei, la MAC, griffe legata da sempre al mondo di chi del trucco ha fatto il suo lavoro.

I make up artist la considerano ancora ad oggi un porto sicuro, tanto da aver reso alcuni dei suoi prodotti dei veri e propri miti, oggetti del desiderio per tutte noi appassionate di blush e affini.

Tra i suoi suoi prodotti iconici c’è senza dubbio l’eyeliner in gel, il fluidline, disponibile in tante affascinanti colorazioni. Noi lo abbiamo scelto in un color bronzo-rosso molto particolare e abbiamo deciso di metterlo alla prova per voi.

Ci sarà piaciuto? Scopriamolo insieme.

Text me, fluidline di MAC: l’eye-liner più amato ci avrà conquistato?

Al costo di 21 euro si può acquistare questo eye-liner che, stando a quanto la stessa MAC sostiene, “offre la precisione di un liner liquido ma con un finish particolarmente setoso e morbido”.

Lunga tenuta e facilità di applicazione sono le due grandi promesse di questo prodotto: ma saprà mantenere tali aspettative?

Per il nostro appuntamento settimanale con Text me, il format in cui mettiamo alla prova per voi i più celebri prodotti di make up attualmente disponibili sul mercato, abbiamo deciso proprio di cercare di rispondere a tale domanda.

Abbiamo allora applicato questo eyeliner nella colorazione rich ground, un bronzo con decise note di rosso che dona particolarmente agli occhi più chiari.

LEGGI ANCHE –> Contouring da star, la terra che farà la differenza è firmata Clinique: l’abbiamo provata per voi

Già all’applicazione la prima promessa del prodotto viene mantenuta: la texture è scorrevole e facilissima da gestire con precisione. Un tratto netto si realizza in poche e rapide mosse ma poi saprà rimanere così, preciso e intatto lungo tutta la giornata?

Stiamo per scoprirlo insieme grazie al video qua sotto, un filmato che abbiamo girato con voi e che prendiamo ora direttamente dal nostro canale YouTube.

Scopriamo insieme se abbiamo promosso il fluidline di MAC.