Cinque meravigliosi e sorprendenti abiti bianchi must-have dell’estate 2021

Se dici abito bianco pensi subito al matrimonio o ti immagini ad un white party super chic in Costa Smeralda? Ok, molto probabilmente la risposta è “matrimonio”, lo sappiamo, ma oggi ci occuperemo dei cinque abiti bianchi must-have dell’estate 2021.

Lunghezza midi e bon ton, semplice e basic, in pizzo o ispirato all’Ibiza style ma anche sexy – gipsy, basta che sia bianco, colore che sta benissimo con l’abbronzatura, è delicato, ringiovanisce ed è anche elegante. Vediamo i cinque abiti must-have in questo “non” colore.

Cinque abiti bianchi must-have per brillare d’estate

L’abito midi bon ton bianco di RED Valentino ne è solo l’inizio. È realizzato in un fresco misto cotone con una scollatura delicatamente sagomata al laser e una gonna a pieghe dalla linea ariosa. Il costo è di 425 euro e con la sua semplicità senza tempo potrà essere indossato per parecchie estati. Di Armani Exchange è invece il vestito lineare e basic scontato del 40% e si trova a 80,99 euro su Zalando (anche in versione celeste). L’abito corto di Self Portrait con pannelli in pizzo guipure, design con spalle scoperte, maniche corte e orlo increspato costa 346 euro su Farfetch ed è a dir poco stupendo.

Per l’isola più divertente del mondo (Ibiza appunto) le opzioni sono ben due: l’abito lungo in maglia a soli 39,99 euro di BodyFlirt boutique su Bonprix e Light in The Box (31,71 euro) con un vestito bianco con spalle scoperte tutto a balze, romantico ed allo stesso tempo wild. In questo caso sono tollerati anche i tanto temuti stivaletti da finta cow-girl ma solo color sabbia o cuoio.

Un altro classico che bisogna per forza di cose avere nell’armadio è il tubino bianco. Sono richiesti sia una forma smagliante (è impietoso con i rotolini in zona torace dovuti ad un reggiseno troppo stretto e sui fianchi) e tacchi altissimi. Scontato a 322 euro c’è il tubino di tendenza firmato dalla talentuosa Elisabetta Franchi. Su base di bielastico mixato con raso pesante si crea un gioco di tessuti con effetto lucido-opaco che ne definisce la silhouette. L’abito possiede bretelle regolabili e un fascione nel punto vita di elastico grosgrain dalla mano lucida. Il bonded dress tubino di Ralph Lauren è invece il modello per antonomasia, costa 159,99 euro e starà bene anche alle donne dalla silhouette più “normale”, diciamo.

Assolutamente da portare collane lunghe, orecchini maxi e anelli dorati. Con outfit così puri si consigliano dei comodi sandali flat, anche con pietre luccicanti, in match con una piccola pochette preziosa e glam.

Armatevi di sandaletti, abbronzatura e dite sì al prossimo abito bianco super cool e che l’avventura abbia inizio!

Silvia Zanchi