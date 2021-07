Sapete il prezzo dei sandali gialli di Valentina Ferragni? Ecco come imitarla con poco budget

Si tratta del suo lavoro ma va comunque evidenziato che le scelte di stile di Valentina Ferragni sono davvero vincenti. I sandali firmati Bottega Veneta, indossati nello scatto con il fidanzato Luca Vezil, postato sulla sua pagina Instagram sono irresistibili e molto costosi. Scopriamo tutti i dettagli.

Non si tratta di accessori bizzarri e di outfit eccessivi “attira like”, soprattutto considerando che la ragazza vanta ben 3,9 milioni di follower su Instagram. Nella foto seguente la sorella di una delle influencer più seguite del pianeta mostra la sua gioia ed un paio di sandali che da due estati esatte hanno fatto innamorare le donne più attente al look – e non solo -. Vediamo brand, modello, prezzo e come riuscire a copiarla.

La bella Valentina Ferragni si fa invidiare con sandali colorati, costosi e di qualità

Mentre le più romantiche si saranno soffermate sulla posa, il paesaggio, il tramonto e lo sguardo sognante dei due, noi abbiamo colto subito l’accessorio di Bottega Veneta (disponibile in dodici colori) che costa 990 euro. Se non disponete dell’equivalente di un mese di affitto per un paio di sandali di tendenza, curati, con suola interna a motivo intrecciato e tacco a spillo, allora è bene puntare su altri marchi che si sono ispirati a quello che è in poco tempo diventato un must-have dell’estate. Ne esiste anche una versione flat a 950 euro in altrettanti colori. Flattered, ad esempio, ha realizzato un’intera linea di sandali “intrecciati” come il modello Odessa in pelle nera e tacco quadrato che rientra già tra i pezzi in saldo costando così solo 167 euro anziché 209. La ciabattina Minou, bellissima in color panna, costa 189 euro ed è davvero molto simile al brand italiano che fa parte del gruppo di lusso Kering.

Come Valentina ma spendendo poco

Ci sono altri due brand che propongono sabot simili ma a prezzi incredibilmente bassi. Uno è Miss Globo che a soli 22,90 euro vende il sandalo con punta quadrata e fascia intrecciata, sottopiede in vera pelle e tacco di sei centimetri sul sito Globomoda. L’altro è Deezee su Escarpe.it che ha disponibile una ciabattina in blu chiaro a 14,95 euro.

Il bello di questo sandalo aperto è che si può facilmente abbinare a top e shorts in jeans come ad un abito femminile multicolor, in pieno stile Ferragni.

Il successo mondiale di Bottega Veneta è dovuto a più fattori, tra i primi c’è la qualità del prodotto, sempre ricercata dai clienti più esigenti e pagata volentieri. Con un po’ di ricerca avete comunque visto come ottenere un’ottimo risultato con il minimo investimento monetario. In questo modo l’affitto e le bollette saranno puntualmente pagati ed avrete anche un nuovo può di sandali da sfoggiare in allegria!

Silvia Zanchi