Frittelle di zucchine senza frittura: scopri il trucco per farle golose ma salutari

Le frittelle di zucchine senza frittura sono ottime come antipasto, contorno ma anche come finger food: scopri il trucco per farle golose ma salutari.

Le frittelle di zucchine sono un antipasto, ma anche un contorno o un finger food da gustare in qualsiasi occasione. Una ricetta semplice da realizzare ma altrettanto gustosa. Per prepararle però, contrariamente alle classiche frittelle, non occorre friggerle.

In questo modo prepareremo delle frittelle sane e leggere che potremo servire anche ai bambini. Un piatto sfizioso a base di verdure che vi lascerà totalmente stupiti perché privo di grassi e di cotture pesanti.

Scopriamo subito il trucco per preparare delle deliziose frittelle di zucchine senza frittura: un piatto vegetariano da portare in tavola con leggerezza.

Ecco la ricetta delle frittelle di zucchine senza frittura

Per un buffet, come antipasto, ad accompagnare un secondo di carne o pesce, come finger food per un aperitivo e infine, semplicemente per una cena in famiglia accompagnate da una fresca insalata, le frittelle di zucchine senza frittura sono un jolly da utilizzare nelle più disparate occasioni.

Realizzarle è semplicissimo e per cuocerle anziché friggerle opteremo per una più sana cottura in forno. In questo modo le nostre frittelle saranno decisamente più light e potremo consumarle anche se teniamo alla linea.

Non solo essendo più leggere sono adatte anche ai bambini che anzi, ne andranno davvero matti, e in questo modo potrete fargli mangiare anche delle verdure. Scopriamo allora come realizzare le frittelle di zucchine senza frittura.

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine grandi

2 uova

150 g di farina

2 cucchiai di pangrattato

un pezzo di cipolla

1 cucchiaino di lievito per torte salate

sale q.b.

olio evo q.b.

erba cipollina (opzionale)

Preparazione

Iniziamo grattugiando le zucchine con una grattugia a fori larghi. Trasferiamo le zucchine in uno scolapasta e pressiamole con le mani in modo che perdano l’acqua di vegetazione.

Spostiamole in una ciotola quindi sbucciamo la cipolla e tagliamola a pezzettini e uniamola alle zucchine. Aggiungiamo le uova, la farina, il pangrattato, l’erba cipollina tagliata a pezzettini, il sale e il lievito. Mescoliamo bene il tutto fino ad amalgamare bene gli ingredienti fra di loro.

A questo punto rivestiamo una teglia con della carta da forno e con un cucchiaio formiamo delle frittelle. Distanziandole fra loro nella teglia. Schiacciamole leggermente con il cucchiaio sopra. Non resta che infornarle nel forno caldo a 180°C per 25 minuti, spostandolo sulla modalità grill negli ultimi 5 minuti in modo da fare le frittelle croccanti.

Sforniamo e aggiungiamo un filo d’olio evo e se piace una spolverata di pepe. Le frittelle di zucchine sono buonissime sia calde che tiepide ma perfette anche fredde.