Vuoi sapere come creare il look premaman estivo più adatto a te? Ci insegna Rosa Perrotta!

Trovare l’abbigliamento premaman che sia comodo e stiloso è sempre molto difficile. Ancora di più lo è in estate! E allora come fare? Copiamo i look chic, comodi e super estivi, premaman, di Rosa Perrotta!

La gravidanza è uno dei momenti più emozionanti e delicati che una donna possa vivere: il corpo inizia a cambiare per accogliere un’altra vita.

Ricordiamoci, però, che una mamma del 2021 è una donna che corre dalla mattina alla sera tra lavoro, casa, la scuola degli altri figli, le attività pomeridiane, ecc… e che, necessariamente, vuole praticità e comodità.

Il problema si crea quando la ricerca di abbigliamento comodo e pratico non incontra la ricerca dello stile. In genere, l’abbigliamento “premaman”, ossia quello creato nello specifico per andare incontro alle esigenze delle donne in gravidanza, non è proprio all’ultima moda. Quindi, una donna che vuole sentirsi comoda, spesso e volentieri dovrà accantonare lo stile e l’estetica del suo look.

In più, pensiamo ad una gravidanza estiva, in cui il caldo ci rincorre per tutta la giornata. Avere degli abiti comodi e freschi diventano sempre di più l’interesse primario.

E se vi dicessi che potete unire comodità, leggerezza e stile, tutti in uno stesso look?

LEGGI ANCHE: Quale look di Giulia Salemi sei? Scopriamo lo stile del personaggio televisivo più discusso di sempre!

Ebbene si! Potete accantonare i vostri capi senza stile ed accogliere le tendenze! Come fare? Copiando i look di Rosa Perrotta!

Facciamo un piccolo passo indietro. Chi è Rosa Perrotta? È un ex tronista di Uomini & Donne. Dal programma, nell’edizione del 2016, la tronista esce mano nella mano con il corteggiatore Pietro Tartaglione. Da quel momento per Rosa sussegue la sua carriera lavorativa in TV e sui social. Ricorderete l’esperienza del 2018 all’Isola dei Famosi. In una puntata del reality show, Pietro chiede alla bella Rosa di convolare a nozze! Sui social media, Rosa Perrotta conta 1,7 milioni di follower, che la rende una perfetta influencer.

Iniziamo ad entrare nel vivo della nostra guida di stile: perché stiamo parlando di Rosa Perrotta oggi? Perché è in attesa del suo secondo genito, e sul suo profilo Instagram ha mostrato dei look super stilosi e molto pratici.

Quindi, cogliamo l’occasione e copiamo i look premaman di Rosa Perrotta!

I look premaman più stilosi di Rosa Perrotta!

Vediamo i look più pratici e di tendenza indossati e postati sul suo feed di Instagram da Rosa Perrotta:

crop-top e gonna a ruota a vita alta: il crop top mette in evidenza il seno e il punto vita, la gonna a ruota copre pancia e fianchi, mostrando però le gambe. Look stiloso, pratico e fresco, comodo anche per l’allattamento.

il crop top mette in evidenza il seno e il punto vita, la gonna a ruota copre pancia e fianchi, mostrando però le gambe. Look stiloso, pratico e fresco, comodo anche per l’allattamento. abito aderente taglio cut-out: questo è il taglio di abito più trendy del momento. Ottimo per mettere in mostra la propria pancia, con orgoglio, ed essere stilose allo stesso tempo!

questo è il taglio di abito più trendy del momento. Ottimo per mettere in mostra la propria pancia, con orgoglio, ed essere stilose allo stesso tempo! abitino midi con scollatura profonda: semplice e fresco. Da tenere a portata di mano anche durante i primi messi di allattamento.

semplice e fresco. Da tenere a portata di mano anche durante i primi messi di allattamento. abito elasticizzato aderente: per la serata o per l’aperitivo, optate per un abito aderente. Sarete delle mamme super trendy!

Questi sono solo alcuni dei look premaman più di tendenza mostrati da Rosa. Ciò che però volevo dimostrarvi è che, in qualunque situazione, con qualunque necessità, basta avere un po’ di creatività e un pizzico di conoscenza della moda. In questo caso, è molto chiaro che durante una gravidanza non è necessario acquistare capi premaman, ma a volte, basta guardare nel proprio armadio! Bisogna sapere solo cosa cercare, e per questo motivo ci siamo noi!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sui look premaman più stilosi indossati da Rosa Perrotta.

E adesso cosa fare? Create il vostro look di tendenza! Noi ci vediamo qui domani, stessa ora, per le guide di stile più chic di sempre!

Emanuela Cappelli