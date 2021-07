Trucchi per eliminare fino a 500 calorie al giorno e smaltire 1 kg alla settimana: scopriamoli!

Esistono alcuni trucchi che ci consentono di eliminare fino a 500 calorie al giorno e smaltire così 1 kg alla settimana: scopriamo quali sono.

Quando arriva l’estate siamo tutti presi da quella smania di perdere peso e sentirci più magri dentro ai vestiti che indossiamo. Sarà che la prova costume mette sempre un po’ di ansia e per affrontarla il desiderio comune è quello di dimagrire e magari arrivare anche tonici all’appuntamento.

Per raggiungere l’obiettivo possiamo agire su due filoni diversi, ovvero bruciare più calorie di quelle che assumiamo e quindi dedicarci maggiormente all’attività fisica. Oppure mangiare di meno e adottare dei piccoli trucchi per eliminare calorie dalla nostra dieta.

Scopriamo allora come eliminare 500 calorie al giorno e smaltire 1 kg alla settimana con questi facili e utili trucchi.

Ecco i trucchi per eliminare 500 calorie al giorno

Una delle strategie per arrivare a perdere fino a 1 kg alla settimana è quella di eliminare 500 calorie al giorno dalla dieta o bruciandole attraverso l’attività fisica. In genere infatti togliendo 500 calorie dal proprio fabbisogno quotidiano si possono arrivare a smaltire fino a 4 chili in un mese. Quello che serve per rimettersi in forma senza troppi sforzi.

Alle volte basta seguire piccoli accorgimenti per eliminare quel tanto che basta per sentirci bene con noi stesse. Scopriamo allora come eliminare fino a 500 calorie al giorno e smaltire un kg alla settimana.

1) Eliminare i grassi. Non parliamo di quelli buoni ma dei grassi idrogenati, nocivi per la salute. Ad esempio tutto quello che è fritto, gli snack, le creme spalmabili e via dicendo sono carichi di queste sostanze. Evitiamole assolutamente se vogliamo perdere calorie.

2) Togliere il grasso dagli alimenti. Quando consumiamo una bistecca o del prosciutto crudo sono in tanti a non voler rinunciare al grasso intorno. Se ci pensiamo si tratta di un piacere che molti amano concedersi. Ma se l’obiettivo è perdere peso è bene togliere tutto il graddo visibile.

3) Preferire pesce e carni bianche. Anziché mangiare spesso la carne rossa prediligi quelle bianche o il pesce. Pur avendo gli stessi nutrienti sono meno calorici.

4) Via le bibite zuccherate e gassate. Elimina le bevande gassate ricche di zucchero e addizionate di anidride carbonica. In questo modo eviterai di assumere tante calorie in eccesso.

5) Evitare le salse. Ketchup, maionese e tutto quello che è a base di burro meglio lasciarlo andare per un po’. Preferiamo per condire il succo di limone o l’aceto. E scegliere sempre l’olio extra vergine d’oliva senza però abusarne.

6) Consumare più insalate. Iniziare un pasto con un piatto di insalata è un buon metodo per risparmiare sulle calorie. Questa infatti ci sazierà a arriveremo a consumare molto meno durante il pasto.

7) Lasciar perdere l’alcol. Per quanto tu possa amare gli aperitivi dovrai evitare di prendere cocktail e altre sostanze alcoliche. Se proprio non resisti opta per un bicchiere di vino ma solo una volta alla settimana. Gli altri giorni depurati.

LEGGI ANCHE –> Ecco i metodi facili e veloci per eliminare fino a 300 calorie al giorno: da provare!

8) Non mangiare di fronte alla tv. Si rischia infatti di consumare molto più cibo di quanto effettivamente necessitiamo. Prendiamoci allora il nostro tempo e mangiamo lentamente ponendo attenzione a quello che introduciamo e assaporando bene il nostro cibo.

9) Sbrigare le faccende di casa. Sembrerà strano ma se non si ha la possibilità di andare in palestra per muoversi e smaltire possiamo anche dedicarci ai lavori domestici. Qui puoi scoprire come bruciare calorie senza necessariamente fare sport.