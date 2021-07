Una Vita anticipazioni: la disperazione di Camino, dramma ad Acacias

Anticipazioni settimanali della telenovela Una Vita da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021: ecco cosa succederà

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo ma da qualche giorno va in onda in prima serata su Rete 4.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: Emilio e Cinta addio, ma non per sempre

Una Vita, tutte le anticipazioni per la settimana da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate di “Una Vita”. Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciare Agustina con un coltello, ma poi inaspettatamente rivolge l’arma contro se stessa e se la conficca nel ventre, finendo in ospedale in gravi condizioni; Agustina racconta che si tratta della figlia illegittima di uno dei suoi precedenti signori e che proprio lei aveva dovuto disfarsene, abbandonandola in un convento.

Servante racconta a ruota libera fatti privati di Felipe e Marcia a un avventore della pensione, ma Cesareo capisce subito che si tratta di un giornalista e gli requisisce il taccuino. Maite, appena uscita di prigione, dice addio a Camino e parte per Parigi, gettando la giovane nella disperazione. Julio tenta di parlare con Bellita per difendere Josè Miguel, ma la donna lo caccia malamente; Alodia, stanca della situazione, dà le dimissioni, ma la signora Del Campo le respinge e la prega di rimanere.

Camino torna ad Acacias accompagnata da Cesareo e sembra che abbia perso di nuovo la parola. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia; per raccogliere il denaro, venderanno i fazzoletti che la brasiliana aveva ricamato con l’intenzione di venderli a Cuba. I giornali parlano dell’omicidio e fanno cenno a un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe.

Genoveva, già nervosa per il gossip che appare sui giornali, si infastidisce ulteriormente quando scopre che il marito ha contribuito a pagare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba. Moncho sembra guarito, ma i dottori consigliano di portarlo in ospedale per un controllo. Le condizioni di Gloria in ospedale non sono più critiche e Agustina dice a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche economicamente, per rimediare ai propri errori.