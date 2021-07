Sognare di lavorare può indicare molte cose differenti, a seconda del momento della vita in cui questo avviene. Ecco quali aspetti della nostra quotidianità bisogna analizzare per capire cosa sta cercando di dirci il nostro inconscio.

I sogni sono il mezzo attraverso cui il nostro inconscio rende letteralmente visibili i pensieri, le preoccupazioni o le aspirazioni che coltiviamo in un certo momento della nostra vita. Sono anche un indizio fondamentale per comprendere il più a fondo possibile il nostro stato d’animo consentendoci di migliorare alcuni aspetti importanti della nostra vita.

Le attività lavorative occupano gran parte del nostro tempo e delle nostre energie. Inoltre sono fonte di grande stress e grande preoccupazione in determinati momenti, ma anche di grandi soddisfazioni in altri periodi più favorevoli.

Come si può facilmente intuire, quindi, è impossibile definire il significato di un sogno in cui lavoriamo senza analizzare i dettagli.

Sognare di lavorare: quando è positivo e quando è negativo?

Per comprendere il significato generale di un sogno è molto utile analizzare le sensazioni di base che il sogno è riuscito a trasmetterci.

Nella maggior parte dei casi tali sensazioni possono essere considerate positive o negative nel loro complesso, anche se a volta i sogni comprendono molti significati differenti e lasciano sul nostro animo molte impronte emotive differenti.

Sognare di lavorare in maniera produttiva

Sognare di lavorare in maniera rapida, semplice e produttiva è ovviamente un sogno che lascia una sensazione molto positiva al nostro risveglio. Se si tratta di una sensazione che proviamo anche nella vita reale, durante il nostro orario lavorativo, significa che siamo profondamente concentrati sul nostro lavoro e che dall’attività lavorativa traiamo la massima soddisfazione possibile. Ne deriva che il nostro inconscio ricerca anche durante il sonno la sensazione da cui forse stiamo diventando “dipendenti”. Per quanto sia bello lavorare con successo, forse è arrivato il momento di rallentare un po’ i ritmi e dedicarsi ad altro.

Se, al contrario, nella vita vera il nostro lavoro è fonte di frustrazione, fare un sogno del genere indica il desiderio e il bisogno di cambiare vita, di portare nella nostra quotidianità i cambiamenti necessari a essere più sereni. Questo non significa necessariamente cambiare lavoro (cosa non semplice): potrebbe bastare chiarire un’incomprensione con un collega, migliorare i rapporti con il capo, alleggerire l’atmosfera super stressante dell’ufficio con una cena informale tra colleghi.

Sognare di lavorare con grande fatica

La parola italiana “lavorare” deriva dal latino “labor”, sostantivo che corrisponde all’italiano “fatica, sofferenza”. Nell’attività lavorativa è quindi naturalmente compresa una dose di affaticamento fisico e mentale, ma perché lo sogniamo?

Se facciamo un sogno di questo tipo e sogniamo il lavoro che facciamo nella vita vera, il messaggio è chiarissimo: è venuto il momento di prendersi una vacanza, di rallentare il ritmo o di trovare degli hobby con cui scaricare stress e tensione.

Se il lavoro che stiamo eseguendo nel sogno è differente da quello che facciamo di solito, il lavoro sognato andrebbe esaminato nel suo significato metaforico. Sognare di costruire una casa con grande fatica, potrebbe significare che ci si sta impegnando moltissimo ma con pochi risultati per costruire la propria indipendenza o la propria realizzazione personale.

Sognare di lavorare quando si è disoccupati

Purtroppo, questo è uno dei sogni più frequenti in assoluto: sognare di avere un lavoro quando in realtà non se ne ha uno e non si può contare su una vera e propria indipendenza economica significa che la preoccupazione per la mancanza di lavoro ha raggiunto i livelli massimi e che, per questo motivo, è “entrata” anche nei sogni. Non c’è molto da aggiungere se non che bisogna tener duro e, nel frattempo, cercare di trascorrere del tempo con la propria famiglia e con i propri amici cercando il loro sostegno.

I numeri da giocare se si sogna di lavorare

Secondo la smorfia napoletana il numero da giocare al lotto se si sogna di lavorare è il numero 28.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.