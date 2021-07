Avete visto l’abito di Asia Argento al Festival di Cannes? Ecco la cifra per copiarla

Il Festival del cinema di Cannes si è svolto, in via del tutto eccezionale, dal 6 al 17 luglio ed Asia Argento, sul red carpet per la première del film “Emergency Declaration”, ha sfoggiato un abito nero firmato Givenchy. Scopriamo il prezzo e gli altri dettagli.

Ha mostrato fiera i tatuaggi che raccontano la sua vita mentre camminava orgogliosamente al fianco del padre Dario (attore nel film fuori concorso “Vortex” di Gaspar Noé) Asia Argento ha attirato la nostra attenzione per l’abito della nuova collezione della maison francese Givenchy che la rappresenta fedelmente nel suo essere da sempre una dark lady. Il costo è di 5990 euro sul sito ufficiale del brand dove però è in vendita la versione a maniche lunghe, sempre in nero, of course.

Asia Argento in Givenchy: outfit costoso da copiare assolutamente

Contrariamente all’abito nero indossato dalla supermodella americana Bella Hadid con collana dorata orrenda raffigurante dei polmoni, velato – ma nemmeno poi tanto – riferimento al covid-19 (ok voler stupire ma c’è parecchia gente morta per questo virus), la nostra Asia Argento ha fatto una scelta decisamente più sensata e coerente.

Il suo capo svasato lungo, nero, in crêpee envers satin, con scollatura quadrata e fascia gioiello ricamata con perline e cristalli, ha creato una sorta di contrasto tra eleganza rigorosa e disinvoltura ribelle della sua pelle e del suo sguardo accattivante.

La casa di moda fondata da Hubert de Givenchy nel 1952 è nota per aver avuto come musa un’altra attrice, Audrey Hepburn che nel film “Colazione da Tiffany” del 1961 consacrò il brand alla storia.

Come copiare la dark Asia Argento

Se siete innamorate del nero e vi piace illuminarvi con paillettes o lustrini (di qualità perché si rischia l’effetto “cheap” che inevitabilmente verrà associato anche agli accessori) ma una buona idea è quella di comprare un capo Just Cavalli. I prezzi sono ormai da tempo accessibili, si tratta di un abito asimmetrico scontato, tra l’altro, di ben il 60%, a 230 euro. La silhouette è aderente, lo scollo è a V ed è interamente prodotto in Italia. Red Valentino ha creato un abito in tulle point d’esprit con ricamo strass davvero romantico. Sarà per la gonna arricciata o per il corpetto cucito con strass multicolor a nido d’ape ma l’unica cosa che potrebbe far desistere dall’acquisto è il costo, 895 euro. Ovviamente è in nero.

Cercando bene, nel web e nei negozi del centro, troverete senza alcun dubbio il black dress che fa per voi. Per sentirvi star da red carpet, bellissime e sfavillanti. Il consiglio è quello di indossarlo anche in casa, l’autostima sarà immediatamente quella di una diva, provare per credere.

Silvia Zanchi