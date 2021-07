Tra gli errori che incidono negativamente sulle relazioni di coppia vi è la mancanza di consapevolezza. Scopri se è un errore che commettete anche voi.

Quando abbiamo una relazione riflettiamo su di essa la nostra personalità. Le nostre paure, le nostre insicurezze determinano il modo in cui ci comportiamo nella nostra vita a due. Spesso alcune persone morbosamente gelose lo sono indipendentemente dal comportamento del partner a causa della loro insicurezza personale.

La paura di fallire o di essere rifiutati sentimentalmente determina spesso l’esito di una storia d’amore così come la non consapevolezza. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Paura e mancanza di consapevolezza, un errore che uccide la coppia

Per comprendere il concetto di non consapevolezza ti faremo un semplice esempio. Hai presente quelle persone che a livello di coppia hanno fallito e che per rifarsi a livello personale di questo fallimento si dedicano a qualcosa che apporta loro un enorme successo? Queste persone riescono a compensare il fallimento con il successo lavorativo, sportivo o altro.

Queste persone sono consapevoli che per avere successo serve impegno ma non ne sono stati consapevoli a livello di coppia. Anche la relazione necessita di impegno costante e di sforzi continui ed il premio è una bellissima ed appagante storia d’amore. L’impegno consiste nel venirsi incontro, collaborare, comunicare, essere presenti per l’altro, alimentare il fuoco della passione e trovare il modo per uccidere la routine ad esempio. I modi in cui la coppia si rafforza sono tantissimi e ogni coppia col tempo apprende come fare a migliorare il proprio benessere. A tal proposito ti ricordiamo che esistono diversi modi in cui una persona comunica il proprio amore: La comunicazione nella coppia: modi diversi di comunicare l’amore.

Essere consapevoli significa innanzitutto fare il punto sulle proprie paure. Ognuno di noi teme qualcosa, è importante capire le proprie zone d’ombra e fare in modo che non incidano sul rapporto di coppia.

Quando le cose non vanno come speravi dovresti porti alcune semplici domande, ad esempio dovresti chiederti:

Cosa mi spaventa del mio matrimonio?

Cosa non va a livello sessuale?

Quando devo dire qualcosa al mio partner cosa mi frena? Cosa temo?

Cosa mi vieta i essere me stessa?

sono veramente me stesso all’interno della mia relazione di coppia ?

Molte persone all’interno della coppia ricoprono un ruolo e portano una maschera, sono quello che vuole il partner non se stesse, questo apporta grande frustrazione e disagio.

Bisogna capirsi e essere sempre consapevoli di ciò che siamo. Tutto ciò che senti di dover tenere nascosto e represso ti rende prigioniero di te stesso, e di sicuro non ti permette di viverti un rapporto di coppia autentico ed appagante.

Prova a farci caso, tutte le volte che discutete, tutte le volte che metti in discussione il partner o che te la prendi per qualcosa che fa, o che non fa più, prova ad essere consapevole e a capire se non si tratti del fatto che il partner stia schiacciando uno dei tuoi “bottoni rossi”.

La consapevolezza come hai visto è la chiave di un rapporto di coppia felice.