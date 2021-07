Anticipazioni della soap turca Love is in the Air di lunedì 19 luglio 2021. Ecco cosa accadrà tra Serkan e Eda

La serie televisiva turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5, ossia Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Love is in the air: anticipazioni di oggi 19 luglio 2021

Nella puntata di oggi Serkan ha confessato il suo amore a Eda e la ragazza ha deciso di rimandare il viaggio per l’Italia. Serkan dunque riaccompagna a casa Eda e per il momento lei decide di tenere privata la loro relazione. Di ritorno a casa, Ayfer e le sue amiche rimangono sconvolte da questo cambio di programma e la zia spera che non sia per colpa di Serkan.

Eda e Serkan dunque iniziano una relazione clandestina e si vedono di nascosto per non destare sospetti, mentre Selin e Ferit dopo essersi confrontati si riavvicinano; Selin però scorge Eda e Serkan in un bar in atteggiamenti da tipici innamorati. Anche Aydan rimane sconvolta quando Serkan fa ritorno a casa, immaginandolo invece con Selin; il giovane Bolat evita qualunque tipo di confidenza.

Zia Ayfer tenta con l’ipnosi di farsi dire la verità dalla nipote Eda ma viene interrotta sfortunatamente dall’esuberanza di Melo. Dunque alla fine Eda raggiunge Serkan per fare colazione insieme ed il giovane le chiede se i sentimenti che prova per lei sono ricambiati oppure no.