Vacanze pet friendly: la scelta giusta per chi ha un animale domestico e non vuole rinunciare alla sua compagnia. Ecco quali sono le regioni d’Italia che riservano più attenzioni agli amici a quattro zampe.

L’estate è ormai iniziata ed è tempo di partire! Tanti italiani hanno già prenotato le loro vacanze. E’ boom di richieste per i soggiorni nelle località di mare: Sicilia, Sardegna e Puglia sono regine incontrastate anche quest’anno!

L’emergenza sanitaria non è ancora finita. Anzi, da un po’ di giorni, si registra persino un aumento dei contagi su scala mondiale. A fare paura è la variante Delta. Divieti e restrizioni ci accompagneranno ancora in questa seconda estate con il Covid-19 ma, tutto questo, non frena la voglia di viaggiare.

Il ‘turismo di prossimità’ è il trend del momento: molti italiani hanno preferito non valicare i confini nazionali, prenotando le vacanze nella regione di residenza o, al massimo, in una confinante. La paura dei contagi, dunque, accorcia le distanze.

Il ‘club’ dei vacanzieri irriducibili include anche tantissimi pet lovers! Andare in vacanza con un animale, a volte, può rivelarsi complicato, soprattutto quando le strutture non sono adeguatamente attrezzate. Spesso ci sono dei problemi anche con le case vacanza; non tutte, infatti, sono organizzate per accogliere animali domestici.

Vediamo insieme quali sono le località italiane che offrono maggiori possibilità di soggiorni tranquilli in compagnia degli amici a quattro zampe.

Vacanze pet friendly: ecco dove prenotare senza problemi

Estate 2021: fioccano le richieste di vacanze pet friendly. Sono sempre di più gli italiani che chiedono di poter soggiornare, al mare o in montagna, in compagnia dei loro adorabili amici a quattro zampe. Nei periodi di lockdown sono persino aumentate le adozioni di cani e gatti dai rifugi.

Se si ha un animale domestico e si desidera andare in vacanza, è giusto pensare anche a lui, senza abbandonarlo o farlo soffrire. Su casevacanze.it viene indicata una vasta offerta di strutture che sono adeguatamente attrezzate per accogliere turisti con animali al seguito.

Parliamo non solo di hotel e alberghi ma anche di molti proprietari di bed and breakfast, case vacanza e ville, entusiasti di ospitare animali, purché siano ben educati e non facciano danni.

Le regioni italiane più pet friendly sono: Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sardegna, tutti territori con tantissime spiagge adeguatamente attrezzate per gli amici a quattro zampe. L’Emilia Romagna, in particolare, ha dei lidi molto ampi, con aree interamente dedicate all’accoglienza degli animali. Nell classifica delle località romagnole pet friendly, al primo posto c’è Rimini!

L’elenco delle spiagge a misura di animale continua poi con Albisola Marina, in Liguria, San Vincenzo, in provincia di Livorno, Bibione e Caorle, sulla riviere veneta, Maccarese vicino Roma, fino ad arrivare a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna.

Tutti quelli che, invece, preferiscono soggiornare nella quiete di una natura lussureggiante, possono puntare sull’Umbria. La regione del santo patrono d’Italia, protettore degli animali, non deluderà le aspettative dei pet lovers!

Quelli che vogliono prenotare un soggiorno in una città d’arte con animali al seguito, è bene che sappiano dove è più facile fare una vacanza di questo tipo. Le città italiane più pet friendly sono Prato, Bolzano e Modena. Ottime posizioni in classifica anche per Padova, Verona e Torino, con tante case vacanza dotate di spazi idonei per il benessere degli animali domestici.

Ora hai qualche spunto in più per organizzare la tua vacanza, senza dover rinunciare al tuo adorabile pet. Puoi portarlo con te, tranquillamente, scegliendo una struttura idonea in una delle località turistiche che ti abbiamo indicato. Cosa aspetti allora? Inizia subito a cercare quella più adatta alle tue esigenze.