Un matrimonio sconvolgente in virtù dell’abissale differenza d’età: lui ha 23 anni e lei ne ha ben 91. Loro dicono di amarsi ma c’è chi non la pensa così.

La storia che vi raccontiamo oggi riporta alla ribalta un tema trattato più e più volte su questa rivista e non solo: la questione differenza d’età. Può nascere il vero amore tra due persone con troppi anni di differenza? Il rapporto può funzionare anche sui lunghi tempi?

Nel caso di oggi il problema si presenta a un livello decisamente “potenziato”: lui 23 anni, lei ben 91. Impossibile? Eh no, è accaduto veramente e oggi vi raccontiamo che cosa ha reso questo amore così famoso, oltre all’abissale differenza d’età ovviamente.

A 23 anni sposa una donna di 91 ma spunta il dubbio

La coppia di cui parliamo oggi vive in Argentina, a Salta, un piccolo paesino dove pare però (strano ma vero) che nessuno sapesse alcun che circa un matrimonio decisamente fuori dal normale. Il matrimonio è quello tra Mauricio Ossola, avvocato 23enne, e la sua prozia Yolanda Torres, 91 anni.

L’unione ha comunque avuto breve vita poiché la signora è venuta a mancare dopo quattordici mesi. Proprio in seguito a questa perdita si è però aperto un altro controverso capitolo di questa storia.

Il giovane infatti non ha perso tempo e si è subito attivato per chiedere la pensione di reversibilità che, al momento gli è stata negata.

Lui giura che a unirlo alla defunta moglie è stato un sentimento sincero e, per giunta, pare che l’anziana sposa fosse lucidissima al momento del “si”.

L’avvocato 23enne non vuole demordere e ha annunciato battaglia per far valere i propri diritti, addirittura pronto a rivolgersi alla Corte Suprema argentina qualora non dovessero esserci gli sviluppi sperati.

Tutto ciò ha avvalorato agli occhi di molti l’idea che per il ragazzo si trattasse in effetti di un matrimonio d’interesse. Dove si trova la verità? Difficile dirlo.

LEGGI ANCHE –> Relazione di coppia e età differenti: quando gli anni di distanza uniscono

Ovviamente la storia non è finita qui e bisognerà stare a vedere se Mauricio Ossola riuscirà alla fine a riscuotere la sua pensione di reversibilità. Restiamo sul pezzo e vi terremo aggiornati.