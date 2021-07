Le borse gelato sono uno degli accessori più fantasiosi ed eccentrici della bella stagione. Ecco tanti modelli tra cui scegliere e come si abbinano le ice cream bags.

D’estate anche le donne che solitamente scelgono un abbigliamento semplice e lineare si lasciano andare più volentieri a piccole stravaganze. Chi non è a suo agio con gli outfit coloratissimi o inusuali, però, preferisce puntare tutto sugli accessori: per questo motivo i gioielli estrosi o le borse particolari hanno sempre un particolare successo nel periodo estivo.

Parliamo allora dell’ultimo (dolcissimo!) trend estivo!

Borse Gelato 2021: come resistere a tanta bontà?

Le borse gelato rientrano nella più vasta famiglia delle borse sagomate che riproducono in maniera più o meno fedele oggetti particolari. Si tratta di accessori bellissimi e molto originali, che catturano l’attenzione degli osservatori ma anche (soprattutto!) il cuore delle donne e delle ragazze che amano concedersi un po’ di follia di tanto in tanto.

Le borse gelato, così come tutti gli accessori particolarmente eccentrici e un po’ infantili, sono adatte principalmente alle giovanissime, ma non mancano versioni in paglia più sobrie che potrebbero inserirsi benissimo nel look estivo di donne anche più mature.

La borsa gelato in vimini intrecciato

Il colore naturale del vimini è perfetto per richiamare quello della cialda croccante che forma il classico cono gelato. Per questo motivo il vimini uno dei materiali migliori per realizzare borse gelato che riproducano in tre dimensioni sia la forma del cono sia la forma della crema.

Si tratta in genere di borse da portare a spalla e che riescono a contenere molte cose. L’unico “difetto” è che possono risultare un po’ ingombranti, soprattutto se in genere portiamo con noi un numero limitato di oggetti e la borsa finisce per risultare mezza vuota. Tra i pro, invece, bisogna considerare che questo tipo di borsa è molto sicura, e qualsiasi cosa venga riposta al suo interno non prende colpi e non viene danneggiata proprio perché “protetta” dalla struttura rigida del vimini.

Borse gelato per la sera

Le borse gelato non sono necessariamente un accessorio da indossare di giorno e con un look casual: a dimostrarlo arriva la pochette da sera a forma di cono alla fragola: l’intera copertura della borsetta è formata da perline scintillante disposte con maestria per creare giochi di colori e un’illusione di forma in tre dimensioni.

Tra le borse eccentriche, questo tipo di borsetta vince senza dubbio il premio della più estrosa in assoluto.

Il cestello gelato: rivisitazione di un classico

Il modello a secchiello è uno dei modelli di borsa più classici in assoluto e anche uno dei più apprezzati dalle donne per la sua capienza, per la sua forma comoda e regolare. La reinterpretazione della borsa secchiello a tema gelato è una delle più semplici e immediate in assoluto.

Una copertura ad hoc, i colori giusti e sembrerà di portare con sé una confezione di gelato appena uscito dal supermercato e soprattutto prontissimo per essere mangiato.

Borsa gelato a stecco

A differenza degli altri modelli proposti, questa borsa si porta al polso grazie al comodo laccetto ed è tra le più comode in assoluto. La forma del gelato a stecco, infatti, corrisponde quasi completamente a quella di un rettangolo, e moltissime pochette da sera o da giorno riprendono questa forma.

Certo, non può essere utilizzata per una serata di gala, ma di certo è un perfetto compromesso tra una borsa estrosa, una borsa comoda e una borsa utile!

Il cono gelato in due dimensioni

Perfetto per chi ha un look super romantico e non ha paura di sfoggiarlo, questa borsa gelato in due dimensioni è un perfetto esempio di come si possa indossare qualcosa di eccentrico senza esagerare.

Questo tipo di borsetta si addice perfettamente a qualsiasi occasione diurna e pomeridiana e sta benissimo con un outfit total white o addirittura con un total pink, che però potrebbe essere troppo vicino al Barbie Style.

Diventa anche un regalo carinissimo per una bambina che ama andare in giro con una borsetta per imitare la mamma!