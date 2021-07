Cinque capi must-have dell’estate per lasciare scoperte altrettante parti del corpo

Dal 21 giugno ad oggi il clima in Italia è stato – fin troppo? – clemente risparmiandoci dal caldo torrido ed afoso tipico del mese di luglio ma solitamente ci si interroga su cosa sia meglio indossare per restare il più fresche possibile. Anche per le zone del corpo da lasciar scoperte va seguito un certo stile, vediamolo insieme.

Quando arriva l’estate quasi puntualmente non si sa cosa mettere per essere alla moda ma senza esagerare. Qui vedremo cosa non mettere o, per meglio dire, cosa mettersi per lasciare alcune parti del corpo scoperte. Vale sempre la regola di un focus alla volta, vi raccomando. Scopriamo insieme i cinque look che vi faranno guardare come vere e proprie modelle sulla passerella.

Cinque capi must-have per cinque zone da lasciare scoperte

A voi la scelta tra una scollatura generosa a V, il torace, il fianco, la schiena o solo l’ombelico ma quest’estate la parola d’ordine è “scoprire”. In base al vostro corpo, ed ai relativi punti di forza, bisogna indossare abiti, top, shorts e pantaloni stretch che esaltino una di queste cinque parti e, in caso non abbiate alcuno di questi capi nell’armadio, tranquille, i consigli dei brand sui quali puntare sono pochi e decisamente efficaci.

La scollatura del seno è molto profonda, arriva fin sopra l’ombelico e le star scelgono spesso e volentieri questo outfit per i red carpet. Un esempio lampante è il vestito nero di Yves Saint Laurent attualmente scontato a 714 euro su Double F, eccessiva la schiena scoperta che fa preferire il capo Asos in raso corallo, con spalline sottili, al costo di 89,95 euro.

Il busto è protagonista per sensualità

Il torace è in evidenza sia con i completi composti da top basic o naif e gonna a tubino coordinati che con i costumi due pezzi messi al contrario che con la classica camicia (in versione mini) annodata in vita. Denny Rose ha realizzato questo outfit verde acqua composto da top cropped con arricciatura sulle maniche e gonna in jersey stretch con balze sul fondo. Il tutto è scontato del 30% a 104,93 euro.

Solo un fianco per volta andrà mostrato, lasciando l’altro – o tutto il resto – all’immaginazione. Su Zalando il vestito estivo corto di Pull&Bear è semplice, disponibile in nero, lascia scoperto il fianco sinistro con una sorta di cerchio elasticizzato ed il prezzo è di soli 19,99 euro. Che dire, è in vero NYC style!

Il ritorno che farà scattare un sorriso alle trentenni (perlomeno a quelle che possano ancora vantare un ventre piatto) è quello dell’ombelico in bella vista. Il look d’ordinanza dei primi anni Duemila (Britney Spears e Christina Aguilera docent) è evidente con i top cut out, i jeans a vita bassa e gli abiti con l’apertura sulla zona del ventre che subito fa pensare alla meravigliosa Raffaella Carrà. Nei costumi da bagno i trikini come il modello Rose Maio (70 euro) creato da Rio del Sol, spopolano sui social e bisognerebbe averne almeno uno.

Puntare sulla schiena è sempre un’ottima idea

Per mettere in vista quella che è una parte sensuale ma sottovalutata da moltissime donne, la schiena, la scelta migliore per la sera è l’abito argentato con frange decorate di Asos Edition a 206,99 euro. Lunghezza midi, allacciatura al collo e solo un accenno di apertura sul seno, è elegante e particolare, perfetto con un sandalo nella stessa tonalità con listini sottili.

LEGGI ANCHE: Cinque pazzeschi must-have dello streetwear made in U.S.A. da copiare assolutamente (chedonna.it)

Guardatevi allo specchio, scegliete le vostre aree preferite ed andate nei negozi per un po’ di sano shopping mirato a fare sia una strage di cuori reali che di (cuoricini) virtuali su Instagram.

Silvia Zanchi