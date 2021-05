Le borse di paglia sono le immancabili compagne delle giornate da trascorrere in spiaggia o all’aria aperta d’estate: quali sono i modelli più famosi e come orientarsi nella scelta della borsa perfetta?

Le borse di paglia sono caratterizzate da una struttura rigida o semirigida, dal classico color vimini naturale e dalle fantasiose decorazioni che spesso vi sono applicate.

Questo accessorio viene collegato nella maggior parte dei casi all’estate e ai pomeriggi da trascorrere in spiaggia, tuttavia esistono modelli estremamente versatili che possono diventare i migliori amici di ogni giorno anche se si rimane in città ma si vuole vivere l’atmosfera allegra e spensierata della bella stagione.

Borse di paglia: i modelli più famosi

Come qualsiasi altro tipo di borsa, le borse di paglia possono essere declinate in moltissimi modelli, da quelli che si indossano a spalla a quelli da portare a tracolla o addirittura a zainetto.

Ogni modello ha le sue peculiarità e dà il meglio di sé in determinate situazioni. Ecco tutte le caratteristiche dei modelli più famosi

La classica

La più classica delle borse di paglia da mare ha i manici rigidi e una forma oblunga, che può essere a trapezio o semicircolare.

Generalmente le maglie delle borse di paglia da spiaggia sono molto larghe, per far sì che la sabbia accumulata all’interno possa scivolare fuori della borsa attraverso gli spazi. Sempre a tale scopo le borse di paglia da mare normalmente non sono foderate.

Questo modello è estremamente comodo per contenere molti oggetti di varia natura, è spazioso e resistente, può essere facilmente trasportato a mano oppure in spalla (se la maniglia, solitamente rigida) è abbastanza ampia da permetterne questo tipo di utilizzo.

In città va benissimo come borsa chic per la spesa, da riempire di frutta e verdura o di altri prodotti ingombranti ma non troppo pesanti.

La super decorata

Un’alternativa sicuramente eccentrica alla linearità e alla semplicità della borsa di paglia classica è il modello super decorato che, da solo, può caratterizzare un intero outfit da spiaggia.

Anche se è tornato enormemente di moda, grazie soprattutto a case di moda di altissimo livello, come Dolce e Gabbana, la borsa di paglia a trapezio rovesciata e decorata con moltissime applicazioni colorate è tipica dell’artigianato italiano tradizionale e, in particolare, dell’artigianato tipico della Sicilia.

Le borse di paglia super decorate presentano in genere applicazioni realizzati in vari materiali, che possono andare dalla stoffa al filato lavorato all’uncinetto. Non sono rare anche applicazioni di pizzo o realizzate con veri e propri oggetti a tema, come conchiglie e piccole stelle marine.

Queste borse hanno molte caratteristiche in comune con le borse di paglia classica, come la particolare capienza, la comodità e la resistenza. Sono però molto più delicate dal punto di vista estetico, poiché è molto facile che, con l’uso, le applicazioni possano impolverarsi, rovinarsi o cambiare colore a causa dell’esposizione ai raggi solari.

Il consiglio è quindi quello di utilizzare le borse di paglia super decorate come statement piece di look per occasioni particolari, e non per l’utilizzo giornaliero, perché un utilizzo eccessivo o lo stress derivante da agenti atmosferici potrebbe rovinare sensibilmente questo tipo di accessori.

Il sacchetto

Il modello a sacchetto viene realizzato in genere con una maglia piuttosto morbida e stretta, in maniera da costituire una sorta di “tessuto di paglia” facile da stringere e da fissare in cima con un laccio di tessuto o di cuoio.

Differentemente dal modello precedente, questo modello viene sempre foderato e può essere tranquillamente utilizzato come borsa giornaliera da portare a tracolla.

Il modello di paglia a sacchetto è certamente una borsa molto chic e raffinata, soprattutto quando presenta dettagli e applicazioni in altri materiali a contrasto.

A causa della sua forma è particolarmente indicata per contenere oggetti oblunghi, come ombrelli pieghevoli, borracce d’acqua, portafogli di grandi dimensioni eccetera. La sua particolare chiusura però non può essere annoverata tra le più comode in assoluto, dal momento che risulta piuttosto laboriosa da aprire e chiudere, soprattutto utilizzando una mano sola.

Di certo è una borsa d’effetto per una serata chic o per un’occasione particolare, ma forse non è consigliabile per un utilizzo quotidiano.

La rotonda

La borsa di paglia rotonda è uno dei modelli più originali in circolazione. Si tratta in genere di borse da portare a tracolla oppure a mano e sono in genere di medie dimensioni.

La loro caratteristica più evidente è la particolare lavorazione che crea un motivo concentrico estremamente decorativo e che rende questo accessorio particolare anche senza l’applicazione di altri elementi.

Praticissime da portare a tracolla, in virtù della loro forma poco profonda, le borse rotonde sono piuttosto comode per portare oggetti delicati, dal momento che la loro rigidità protegge il contenuto dagli urti, ma forse risultano un po’ scomode proprio a causa della forma senza angoli, che spinge il contenuto inevitabilmente verso il centro e che impedisce di portare un gran numero di oggetti.

La pochette

La borsa di paglia modello pochette si vede davvero pochissimo in giro e questo fa di essa uno degli accessori più chic e ricercati in assoluto.

Queste borse sono realizzate in paglia sottile e leggerissima, molto morbida e quasi simile alla consistenza di un tessuto molto spesso.

Perfette per essere decorate in moltissimi modi differenti e per essere declinate soprattutto nei colori pastello che sono il must assoluto della moda primaverile, queste pochette sono accessori perfetti per le cerimonie estive, come comunioni e matrimoni, ma anche per un cocktail elegante o una serata particolare.

La versatile

Tra le borse di paglia il modello più versatile in assoluto è quello che replica il classico modello a tracolla di medie dimensioni, dotata di patta e chiusura metallica.

Le borse di paglia a tracolla sono perfette letteralmente in qualsiasi occasione estiva e con qualsiasi tipo di outfit. Sono facilissime da abbinare anche in virtù delle numerosissime varianti decorative che possono accogliere ogni tipo di motivo e di colore.

Se si cerca una borsetta di paglia dall’aspetto classico e fresco allo stesso tempo, da indossare in più occasioni possibili e con qualsiasi tipo di outfit, questa è la scelta migliore da fare in assoluto!