Ecco le dritte, secondo la scienza, per dimagrire veramente e nutrirsi in modo sano

Secondo la scienza esistono dei piccoli accorgimenti per dimagrire veramente e nutrirsi in modo sano: ecco le dritte.

Per dimagrire è importante oltre che seguire una dieta sana e praticare sport fare anche attenzione ad alcuni piccoli accorgimenti. Delle vere e proprie dritte che, stando a quanto afferma la scienza, aiuterebbero a perdere peso.

Non solo è importante dimagrire ma anche nutrirsi in modo sano per fornire all’organismo tutti i nutrienti di cui necessita. A tal proposito seguendo alcune dritte scientifiche possiamo perdere più chili.

Dal bere prima dei pasti al non stressarsi, questi e tanti altri sono i consigli che hanno un riscontro anche nel mondo scientifico. Scopriamo quali sono e come sfruttarli per perdere peso e dimagrire veramente.

Ecco le dritte secondo la scienza per dimagrire veramente

Dimagrire davvero si può a patto di seguire una dieta sana, praticare attività sportiva e seguire alcuni piccoli accorgimenti. Secondo la scienza infatti grazie ad alcune dritte è possibile smaltire i chili di troppo in maniera più semplice.

Scopriamo allora quali sono questi accorgimenti per dimagrire veramente e al tempo stesso nutrirsi in maniera sana.

1) Consumare peperoncino. Sembra che possa ridurre il senso di fame, questo è dovuto a un recettore chimico contenuto in esso. A dirlo i ricercatori dell’Adelaide University, in Australia che hanno studiato sui topi di laboratorio come il recettore TRPV1 attivi i nervi dello stomaco i quali mandano messaggi di senso di sazietà al cervello. Inoltre, da precedenti studi si sa anche che la capsacina riduce il senso di fame.

2) Bere acqua prima dei pasti. Una ricerca dell’Università di Birmingham nel Regno Unito e pubblicata su Obesity afferma che bere mezzo litro di acqua mezz’ora prima dei pasti principali fa perdere peso negli obesi.

3) Abolire lo stress. Quando si è stressati si mangia di più. Quando si è sotto stress la ‘ricompensa’ che offre il cibo è più forte della buona abitudine di mangiare sano. A dirlo uno studio dell’università di Zurigo pubblicato dalla rivista ‘Neuron’.

4) Sì alla dieta mediterranea. È la migliore per chi pratica sport, a dirlo il Ministero della Salute. Anche chi non pratica sport deve seguire una dieta varia, ricca di frutta e verdura.

5) Consumare i frutti rossi. Almeno due o tre porzioni al giorno aiutano a trasformare il grasso in eccesso. Una ricerca della Washington State University pubblicata su “International Journal of Obesity afferma che il resveratrolo combatte l’obesità.

6) Mangiare cioccolato fondente aiuta a dimagrire. Secondo uno studio tedesco, il cioccolato potenzia gli effetti dimagranti. A dirlo l’istituto di dietetica e salute di Mainz in un lavoro pubblicato sulla rivista “International Archives of Medicine”. Inoltre, anche uno studio condotto da Daniela Jakubowicz dell’Università di Tel Aviv, sostiene che mangiare cacao a colazione aiuta a dimagrire.

7) Non saltare i pasti. Secondo una ricerca della ‘Ohio State Univesity’ pubblicata sulla rivista ‘Journal of Nutritional Biochemistry’ saltare i pasti provoca danni al metabolismo contribuendo alla formazione del grasso addominale.