Uomini e Donne, Isabella Ricci colta alla sopravvista: “Possono testimoniarlo”

Uomini e Donne: Isabella Ricci, per la prima volta dopo la fine del programma, è rimasta senza parole. Ecco perché.

Uomini e Donne durante l’ultima parte della stagione ha introdotto una nuova dama, Isabella Ricci, che nonostante il poco tempo a disposizione è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di italiani. Tanto da attirare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo tutta su di lei e far mettere da parte Gemma Galgani, che per oltre dieci anni è stata la protagonista indiscussa del Trono Over.

Isabella però, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Mondo tv 24, ha rivelato per la prima volta che cosa pensa del successo ottenuto negli studi Elios di Roma. Un successo, a suo parere, del tutto inaspettato. La dama però ci tiene a precisare che nonostante l’affetto del pubblico l’abbia colta di sorpresa, lei sul piccolo schermo schermo ha portato semplicemente se stessa. Senza recitare mai un personaggio o fingendosi qualcuno che non è. Invitando, chi non crede a queste sue parole, a chiedere a tutte le persone che da anni collaborano al suo fianco.

Isabella Ricci commenta il suo successo a Uomini e Donne

Isabella Ricci di tutto si sarebbe aspettata una volta entrata a far parte del programma di successo di Maria De Filippi, tranne che diventare una delle dame più famose dello show. Tant’è che c’è chi come Tina Cipollari sospetta che Gemma Galgani tema e non poco la possibilità di poterle portare via il titolo di dama indiscussa del programma. Titolo che le appartiene da oltre 10 anni.

“Non me l’aspettavo” ha esordito la dama di canale 5. “Io sono stata me stessa, le persone che vivono con me, che lavorano con me, i miei amici, possono testimoniare che sono esattamente così“ ci ha tenuto a ribadire, sottolineando che lei non si è creata alcun personaggio e forse proprio per questo motivo che i telespettatori si sono subito legati a lei.

“Sono rimasta sorpresa che tutto ciò fosse stato infinitamente gradito” ha poi ripreso il discorso, affermando di essere contenta di aver breccia nel cuore del pubblico per essere stata semplicemente se stessa. “Credo sia stato apprezzato il fatto che sono molto diretta” ha poi aggiunto, fantasticando sul motivo del suo successo.

“Tanta gente mi ha detto che rimaneva incantata nel sentirmi parlare, sono stata apprezzata per i miei ragionamenti e il tono pacato” ha poi confidato ed infatti la sua presenza al Trono Over è stata una boccata d’aria fresca. In quanto i personaggi calmi, diretti e pacati purtroppo scarseggiano all’interno del programma.

Isabella Ricci a Uomini e Donne ha trovato il successo, ma lei spera anche di poter trovare l’amore.