Se hai bisogno di perdere velocemente peso e dimagrire in fretta ecco la dieta lampo che ti permette di perdere fino a 4 chili in 3 giorni.

L’estate è arrivata e se, durante tutto l’inverno non abbiamo condotto una vita regolare concedendoci fin troppi peccati di gola, e magari abbiamo ceduto al fascino del divano anziché a una bella seduta di fitness, ecco che ci ritroviamo con quei fastidiosi chiletti di troppo.

La prova costume è ormai imminente e il pensiero di indossarlo ci crea qualche disagio. Come fare allora? L’idea è quella di correre ai ripari anche se i nutrizionisti sconsigliano di seguire le diete veloci per tutta una serie di motivi. In primis non sono indicate per la salute, secondo ci fanno riprendere subito i chili persi.

Premesso che questa tipologia di diete non vanno seguite per lunghi periodi né come stile di vita possiamo attraverso la dieta lampo perdere fino a 4 chili in 3 giorni. Se si soffre di particolare patologie non bisogna affidarsi al fai da te ma consultare sempre il proprio medico prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare specie uno ipocalorico e drastico.

Ecco la dieta lampo per perdere fino a 4 chili in 3 giorni

L’estate per tanti è la stagione della spensieratezza. Più uscite, più vita sregolata e anche volendo seguire una dieta spesso e volentieri è molto più complicato in questo periodo. Non sempre mangiamo a casa, spesso ci invitano a feste e aperitivi e allora seguire un regime sano ed equilibrato diventa quasi impossibile.

I chili di troppo però rimangono e quei rotolini che proprio non ci piacciono lì sul giro vita non ne vogliono proprio sapere di andarsene. Come fare allora? Le diete dell’ultimo minuto non sono mai consigliate specialmente per lunghi periodi perché sono squilibrate e non fanno bene all’organismo.

Ma se abbiamo l’esigenza di perdere pochi chili in altrettanto pochi giorni ecco una dieta lampo che ci permetterà di perdere fino a 4 chili in 3 giorni. Con questo non intendiamo sostituirci al parere di un esperto che invitiamo comunque a contattare in ogni caso prima di intraprendere qualsiasi regime ipocalorico.

Scopriamo allora cosa mangiare nei 3 giorni della dieta per perdere fino a 4 chili. Ecco una schema tipo.

Giorno 1

Colazione: 2 fette biscottate e una spremuta d’arancia

Pranzo: Una panino piccolo e 100 g di bresaola con rucola

Cena: Un petto di pollo cucinato in maniera semplice, alla griglia o in padella, e un’insalata mista

Giorno 2

Colazione: 1 caffè e qualche galletta di riso

Pranzo: Un pezzo di pizza e una mela

Cena: Un uovo sodo e una porzione di spinaci o bietole

Giorno 3

Colazione: uno yogurt magro e due fette biscottate

Pranzo: Una porzione di pesce e delle zucchine grigliate

Cena: Un piatto di pasta al pomodoro e un contorno lesso o grigliato

Si tratta di una dieta comunque sbilanciata che ci permetterà di perdere soprattutto i liquidi e dandoci la sensazione di sentirci più sgonfie senza aver fatto chissà quali sacrifici visto che è contemplato anche un pezzo di pizza o ci si può concedere un piatto di pasta per cena.

Naturalmente non è una dieta che vi consentirà di mantenere i risultati nel tempo e non appena tornerete a mangiare normalmente la sensazione di gonfiore tornerà.