Chiara Ferragni continua a dettare lezioni di stile. Come? Con il set coordinato paillettes!

La moda è tornata a brillare con il ritorno nelle passerelle delle paillettes e dei lustrini. Chiara Ferragni lo sa bene, e sceglie un set coordinato completamente di paillettes! Quanto costa il suo outfit? Come ricrearlo in maniera più semplice?

Noi donne sappiamo bene quanto la moda non sia semplicemente scegliere il capo più trendy e particolare. La moda è molto altro.

Con la moda riusciamo ad essere chi vogliamo: possiamo mostrarci in tutta la nostra interezza, possiamo nasconderci dietro la maschera degli outfit. Con la moda è possibile sancire un idea, ribellarsi, lasciare il segno.

Perché la moda non è solo una conseguenza al nostro bisogno di vestirci, ma è una necessità per la nostra mente.

La moda rispecchia i periodi storici: attraverso l’abbigliamento è possibile tracciare una mappa temporale e capire come gli abitanti di quel particolare periodo storico vivessero la loro vita, quali erano le loro abitudini e i loro usi. Con la moda ci si è sempre ribellati, ma ci si è anche omologati.

In questo preciso periodo storico alcuni momenti della giornata sono venuti meno a causa delle restrizioni per la pandemia in corso, e quindi anche quel particolare stile di abbigliamento che caratterizzava quei momenti, accantonati per qualche mese.

Stiamo parlando di tutto il mondo “notturno”, delle serate, dei locali, delle cene fuori. Degli aperitivi, delle cene romantiche e dei post-cena danzanti.

Adesso che molte cose stanno tornando alla “normalità”, anche se una normalità nuova, c’è in tutti noi la voglia di recuperare quei momenti persi.

Il mondo della moda ha recepito questa necessità della popolazione, e ha costruito collezioni su collezioni che mostrano uomini e donne scintillanti. Persone che vogliono divertirsi, e che non vogliono più eliminare dalle loro giornate momenti importanti.

Questa premessa ci porta al protagonista della nostra guida di stile di oggi, che più che incentrata su un capo, è incentrata su un materiale. Stiamo parlando delle paillettes!

Le ultime passerelle si sono riempite di paillettes, lurex, lustrini e brillantini. E noi, che siamo delle perfette fashion victim, non potevamo farci sfuggire questa occasione per parlare delle paillettes e creare contemporaneamente degli outfit da sogno.

E allora partiamo con la guida di stile più luccicante di tutto il web: ecco a voi gli outfit più trendy, a base di paillettes!

Ecco come creare un outfit trendy, a partire dalle paillettes!

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, mamma, modella e tanto altro ancora, potrà anche non piacervi, ma è innegabile il suo occhio per ciò che andrà di moda. Anzi, è proprio lei che contribuisce a un determinato vestiario di entrare nel gruppo di quei capi più alla moda della stagione.

Questo è avvenuto con un completo indossato proprio da Chiara Ferragni per l’evento di Ghd, famoso brand di articoli per capelli. L’influencer ha postato, lo scorso 1 luglio, sul suo feed di Instagram una foto che la ritraeva con un set coordinato di paillettes di Dior. Il set era composto da un crop top e uno shorts a vita alta, tutto ricoperto da paillettes tonde di color fucsia! Lo shorts costa € 3500,00 , il prezzo del top non è disponibile (non ancora in vendita sul sito ufficiale di Dior), ma possiamo immaginare comunque una cifra da capogiro.

Abbiamo sempre parlato di come la moda non significhi necessariamente svuotare i nostri portafogli, e questa guida di stile non sarà da meno.

Il look di Chiara Ferragni è molto bello, ma proprio non ne vale la pena spendere così tanto. Esistono in commercio moltissimi capi che, ad un costo più accessibile, permettono di creare look degni di una passerella d’alta moda. E allora entriamo nel vivo della nostra guida di stile, e creiamo dei look da fashion week!

t-shirt e gonna paillettes : il modo più semplice e trendy per abbinare al meglio le paillettes è quello di scegliere un solo capo con questo materiale, come ad esempio una gonna, e abbinarla con una t-shirt semplice. Può essere a tinta unita, oppure stampata, magari con il logo della vostra rock band preferita. Abbinate il tutto con un ankle boots, per un aperitivo, oppure con un sabot a punta con tacco (almeno 10 cm) per un cena e dopo cena. Potete chiudere il tutto con una giacca in pelle o un blazer lungo. Sarete chic ma di tendenza.

: il modo più semplice e trendy per abbinare al meglio le paillettes è quello di scegliere un solo capo con questo materiale, come ad esempio una gonna, e abbinarla con una t-shirt semplice. Può essere a tinta unita, oppure stampata, magari con il logo della vostra rock band preferita. Abbinate il tutto con un ankle boots, per un aperitivo, oppure con un sabot a punta con tacco (almeno 10 cm) per un cena e dopo cena. Potete chiudere il tutto con una giacca in pelle o un blazer lungo. Sarete chic ma di tendenza. abito paillettes: per le occasioni eleganti, come cerimonie e eventi, optate per le paillettes. Vanno bene gli abiti completamente di paillettes, magari midi, ossia sotto al ginocchio. Vanno anche bene i completi di paillettes: giacca blazer e pantalone taglio uomo. Risplenderete come non mai!

Se vi piacciono le paillettes e volete utilizzarle quotidianamente, la scelta migliore è quella della gonna, perché facilmente abbinabile in molti modi.

Ho selezionato qui per voi due modelli di gonne, con prezzi “molto” diversi tra loro, che vi permetteranno di creare lo stesso outfit, ed essere super di tendenza!

The Attico : (in basso a sinistra) ecco una gonna che sarà il passepartout per eccellenza del vostro armadio. Vita alta, lunghezza midi. Paillettes dalla forma allungata sui toni del verde e del rosa. Prezzo? € 4300,00.

: (in basso a sinistra) ecco una gonna che sarà il passepartout per eccellenza del vostro armadio. Vita alta, lunghezza midi. Paillettes dalla forma allungata sui toni del verde e del rosa. Prezzo? € 4300,00. H&M: (in basso a destra) con un costo sicuramente inferiore a quella vista in precedenza, H&M offre dal suo vasto catalogo una gonna taglio midi, vita alta, con paillettes in color oro. Anche questo modello è super versatile e potrete abbinarlo in milioni di modi. Il costo della gonna è di € 14,99 in saldo.

Per essere alla moda si possono scegliere molte strade da seguire: si possono acquistare capi più costosi o meno costosi. La cosa importante è solo una: essere autentiche e mostrare la propria identità attraverso il proprio look. Brillerete di luce propria!

Anche per oggi si conclude qui la nostra guida di stile, oggi incentrata sul mondo scintillante e colorato delle “paillettes”.

La moda, come abbiamo visto, non può prescindere dall’attualità, e quindi noi ci rivedremo qui, ogni giorno, a commentare tutto quello che succede nel mondo, e a studiare, da perfette fashion victim che siamo, come la moda si rapporti ai vari cambiamenti!

Emanuela Cappelli