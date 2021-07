Beautiful anticipazioni: Sally diabolica, i sospetti di Flo

Anticipazioni Beautiful: Sally diabolica, i sospetti di Flo ecco cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 12 luglio 2021 nella soap opera americana.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Cosa succederà nella puntata in onda oggi, 12 luglio 2021 su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda oggi, 12 luglio 2021

Katie (Heather Tom) non è contenta di come Quinn (Rena Sofer) abbia agito nella questione del video, tuttavia è felice di sapere la verità sui sentimenti di Bill (Don Diamont) per Brooke (Katherine Kelly Lang).

Flo (Katrina Bowden) interroga di nuovo la dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz), curiosa per come la salute di Sally (Courtney Hope) non stia peggiorando rapidamente come le era stato diagnosticato all’inizio: non le restavano solo poche settimane di vita? Sally riesce a far pena a Wyatt (Darin Brooks), che decide di continuare ad ospitarla.

Qualche giorno fa, vi avevamo anticipato qualche news sulle nuove puntate in onda dal 11 al 17 luglio 2021 e su come questi nuovi episodi avrebbero messo in luce nuovi risvolti per la soap americana. Flo e Wyatt parlano di Sally e del fatto che quest’ultima non può continuare a stare a casa di Wyatt, ricattandolo emotivamente. Wyatt parla con Sally e, nonostante i sensi di colpa, le annuncia la loro decisione.