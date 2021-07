Cardi B colpisce ancora! Ecco il nuovo modello di sneakers Reebok ispirato alla rapper americana!

Cosa può accadere se la regina del rap americano diventa la musa ispiratrice di un nuovo modello di sneakers? Il successo è assicurato! Il mondo dello street-wear non sarà più lo stesso con le nuove sneakers Reebok ispirate a Cardi B!

È oramai assodato come il mondo del fashion sia strettamente collegato a quello della musica e del web. L’uno non può prescindere dall’altro.

Il mondo della musica ha sempre costruito nuovi universi stilistici al cambiare delle sonorità e del ritmo. Se pensiamo al particolare tipo di abbigliamento legato al mondo della Disco Dance, composto da pantaloni a zampa d’elefante, zatteroni e lustrini. Pensiamo al mondo dell’hip-hop negli anni ’80, i jeans larghi e a vita bassa e le t-shirt oversize.

Ogni epoca “musicale” è stata correlata da un certo trend stilistico, fatto di caratteristiche proprie e ben riconoscibili.

Nel 2021 la situazione rimane invariata: il mondo della musica necessita rispecchiarsi in determinati canoni stilistici e il mondo della moda vuole far parte di un determinato genere musicale, che rispecchi una particolare generazione.

La marca di sneakers e di abbigliamento sportivo Reebok sceglie Cardi B, rapper america, come sua musa ispiratrice e crea, tra le altre cose, un modello di scarpe che farà impazzire ogni amante dello street-wear che si rispetti.

Ma facciamo un passo indietro, e vediamo le origini dietro a questo brand di articoli sportivi. Perché noi che siamo delle fashion lovers, amiamo la moda a 360°, quindi anche la Storia della moda!

Le origini del marchio Reebok vanno cercate nel lontano 1895, quando un giovane quattordicenne, Joseph William Foster, crea e disegna una particolare tipologia di scarpe da corsa. Da allora la strada è stata tutta in salita. Nel 1958, due dei nipoti del padre fondatore della compagni J.W. Foster and Sons, danno un contributo importantissimo: formano la compagnia chiamata Reebok, dopo aver trovato questa parola nel vocabolario del Sud Africa. La parola d’origine africana rhebok, stava a significare un particolare tipo di antilope africana.

Da quel momento in poi, Reebok si è affermata per essere uno dei brand di articoli sportivi più iconici del mondo, creando modelli di scarpe e abbigliamento che verranno ricordati generazione dopo generazione.

Questo sarà il caso del protagonista della nostra guida di stile: il prossimo 16 luglio avverrà il lancio globale del nuovo modello di sneakers Cardi Classic Leather, ispirato proprio dalla rapper americana Cardi B!

Ma vediamo insieme com’è fatto nello specifico questa sneakers e come abbinarla. Creiamo insieme degli outfit super hype!

Creiamo insieme degli outfit irresistibili, con le nuove sneakers di Reebok ispirate a Cardi B!

Le sneakers in questione sono una rivisitazione del modello classico per eccellenza di Reebok. Il modello in questione era una sneakers semplice in pelle, con una particolare suola a forma di onda che creava degli “spuntoni” perfetti per rimanere ancorati al pavimento. Questo modello di sneakers è stato iconico negli anni ’80, utilizzato soprattutto nel mondo “stilistico” e “sportivo” dell’aerobica.

Il modello che si potrà acquistare il prossimo 16 luglio nasce da questo modello iconico, e vengono aggiunte delle novità. La tomaia resta pressoché identica, ma la suola cambia. Diventa più alta, e la particolare forma ad onde che caratterizzava la suola Reebok diventa più massiccia. Tutta completamente colorata di una tonalità di giallo ocra molto particolare.

Reebok vede la rapper Cardi B come propria musa ispiratrice e già in passato aveva scelto quest’ultima per rappresentare le proprie creazioni. Uno degli ultimi modelli creato da Reebok per Cardi B nasceva, anche questo, dal modello iconico del brand di street-wear. Aveva alcuni dettagli sulla suola ed era completamente di colore lilla. Il lilla è stato il colore della primavera, e questo Reebok lo sapeva bene. Il colore della primavera e la sneakers iconica si incontrano per creare una vera e propria magia!

Ma torniamo al nostro modello, quello che sarà possibile acquistare a breve. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand Reebok, il costo della sneakers è di $110.00, che sarebbero all’incirca € 93,00.

Il prezzo non è male per essere una sneakers, dobbiamo solo aspettare qualche giorno affinché diventino nostre per sempre!

Nel frattempo, creiamo qualche outfit su misura, in perfetto stile street-wear:

camicia a quadri over-size, crop top a costine, jeans a palazzo lungo, sneakers: questo è l’outfit più utilizzato dalle influencer di tutto il mondo. È perfetto per l’autunno o per le giornate in cui la comodità è imprescindibile. Perché va bene essere comode, ma sempre con stile.

questo è l’outfit più utilizzato dalle influencer di tutto il mondo. È perfetto per l’autunno o per le giornate in cui la comodità è imprescindibile. Perché va bene essere comode, ma sempre con stile. abitino floreale e sneakers: questo invece è l’outfit più estivo in assoluto. Un minidress, magari con stampa floreale, unito ad una sneakers, è sempre un ottimo look estivo, adatto ad ogni occasione.

Questi sono solo alcuni dei look che si possono creare partendo da una sneakers. L’importante è essere sempre autentiche, e mostrare con i nostri outfit il nostro gusto e la nostra personalità!

Emanuela Cappelli