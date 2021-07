Dieta e abitudini sane di Salma Hayek: ecco le sue tips per essere in forma over 50

Salma Hayek ad oltre 50 anni ne dimostra 30: ecco la dieta e le sane abitudini della diva di Hollywood per essere in forma.

Origini messicane e genetica pazzesca fanno di Salma Hayek una delle più belle attrici di Hollywood che, nonostante i suoi 54, quasi 55 anni (li compirà il prossimo 2 settembre), ha ancora tanto da dire.

Curve mozzafiato e viso disteso da far invidia a una ventenne, la Hayek si tiene perfettamente in forma, e come lei stessa ironizzò qualche anno fa, lo fa oltre che per se stessa, anche per tenersi stretto il marito, il miliardario François-Henri Pinault, con cui ha avuto una figlia nel 2007, convolando a nozze nel 2009.

Ma a differenza di molte sue colleghe la Hayek non segue diete rigidissime, né tantomeno è una fan sfegatata del fitness. Quali sono allora i segreti del suo corpo perfetto? Come fa ad essere così bella nonostante gli anni? Scopriamo le tips di Salma Hayek per essere in forma over 50, tra dieta ed abitudini sane.

Ecco la dieta e le abitudini sane di Salma Hayek

Che ormai i 50 siano i nuovi 30 è cosa risaputa: ne sono un esempio tante bellissime donne come Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Monica Bellucci e così via, l’elenco è ancora lunghissimo.

Tra queste donne favolose c’è anche Salma Hayek che all’età di quasi 55 anni ancora spicca per un fisico mozzafiato e un viso senza una ruga. Ma come fa ad essere così in forma l’attrice hollywoodiana?

Oltre alla genetica anche le abitudini sane e la dieta sono sicuramente importanti per mantenersi così in forma over 50. La diva latina però non nasconde di godersi i piaceri della tavola e di non essere fissata con la palestra.

Scopriamo allora quali sono le sue abitudini e cosa mangia così da prendere spunto.

1) Colazione con un frullato di frutta e verdura, a cui aggiunge anche yogurt e burro di cocco.

2) A pranzo spesso consuma l’avocado con cui prepara salse e ricette varie. Ad esempio adora il toast pollo ed avocado.

3) Cena piatti della cucina messicana, inizia con un brodo di carne e tanto peperoncino, a cui si aggiunge un cucchiaio di tequila e uno di succo di limone. Poi prosegue con un secondo a base di carne o pesce arricchito di spezie e odori.

4) Un bicchiere di vino non manca mai a tavola. E oltre a questo è anche un’amante del buon cibo.

5) Juicing detox: in pratica Salma beve molti succhi per depurarsi e sgonfiarsi così da eliminare le tossine. Ha pure fondato un suo marchio.

6) Per allenarsi contrae i muscoli durante le attività quotidiane, specie glutei e addome. Non è una fan del fitness e non si sottopone ad allenamenti massacranti.

7) Grilli fritti. Come snack consuma grilli fritti, un’abitudine piuttosto singolare per noi ma un’usanza che va di moda in Messico.

