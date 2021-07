Hai un fisico a pera? Ecco i costumi da bagno che ti valorizzano di più

Nella parte superiore del corpo sembrate modelle da cover di Marie Claire Italia ma dall’ombelico in giù vi allargate come una caramella gelèe? Restate calme, anche per le donne dal fisico a pera c’è il costume adatto per sembrare ancora più meravigliose. Scopriamo i marchi e i modelli più gettonati della calda estate in corso.

Spalle più strette rispetto ai fianchi, vitino da vespa, sedere sporgente e cosce grosse, è questo l’identikit di un classico fisico a pera. Diciamo no ai parei (ormai sorpassati da costosi copricostumi di noti stilisti) ed un altro secco no al salviettone legato sull’anca per nascondere rotondità magari poco gradite. Bisogna prendere esempio da Jennifer Lopez e da Shakira e mostrarci in tutto il nostro splendore con i costumi da bagno giusti. Vediamoli insieme.

Sottolineare la parte superiore con colori vivaci

Se siete fissate con il costume intero, Mango propone il modello Ocean in sky blue (verde acqua) a soli 35,99 euro su Zalando. Sgambato, spalline sottili e doppio intreccio sulla schiena lo rendono elegante e contemporaneo. Un trucco sempre gradito è quello di sembrare più proporzionate, aumentando quindi il volume del seno. Per questa esigenza c’è il costume intero nero di Esprit a 49,99 euro sul sito ufficiale del brand. La struttura groffata tridimensionale e l’orlo a conchiglia conferiscono immediatamente un aspetto di “seno cresciuto” di circa una taglia creando l’armonia desiderata nel fisico. I laccetti al collo si possono rimuovere per un nostalgico effetto anni Cinquanta.

Per i bikini le forme da prediligere saranno nello slip le culotte, ed in questo Eres è maestro in qualità ed un valido esempio è il tipo Conquete a 150 euro nelle tonalità del blu, bordeaux o petrolio. Nel bra va molto di moda l’imbottito con ferretto a V come quello ideato da Tezenis in shiny nude per soli 14,99 euro. Da prendere in considerazione anche La Redoute Collection per i saldi già in atto su una vasta gamma di modelli, compreso il reggiseno bikini imbottito a 26,99 euro a pois. Sempre ottima l’idea di indossare uno spezzato con il sotto in tinta unita scura.

Banana Moon (99 euro) ha realizzato un due pezzi rosso (disponibile in altri tre colori) con il pezzo sopra a triangolo push-up ed il sotto a vita alta, sgambato ma non troppo, così da aver fianchi contenuti e coperti e lato b in risalto.

Molto importante nell’acquisto del costume da bagno è la prova e non mi riferisco alla dieta d’urto del mese prima della partenza per le vacanza. Provarlo in camerino e guardarsi non una ma due volte prima di procedere al pagamento perché, anche in questo caso, a far la differenza tra un capo e l’altro sarà il portamento. Nulla rende più belle e desiderabili della sicurezza che mostriamo di avere.

Silvia Zanchi