Spaghetti alla Nerano: il primo piatto semplice ma gustoso a base di zucchine perfetto per l’estate

Un primo piatto semplice ma gustoso perfetto da realizzare in estate e a base di zucchine: sono gli spaghetti alla Nerano. Ecco la ricetta.

Una ricetta che trae le sue origini dalla Campania e in particolare dal paesino di Nerano, situato nella penisola sorrentina. Nel 1952 nel ristorante ‘Mariagrazia’ nacquero i famosi spaghetti alla Nerano che non sono un semplice piatto di pasta alle zucchine ma molto molto di più.

Un primo piatto che deriva direttamente dalla tradizione culinaria partenopea ma capace di conquistare i palati di tutti grazie alla sua semplicità. Il segreto di questo piatto è proprio la sua cremosità conferita da un ingrediente in particolare: il provolone del Monaco. Si tratta di un formaggio a pasta filata, più o meno piccante a seconda di quanto è stato stagionato, e originario dei monti Lattari.

Scopriamo allora come si preparano gli spaghetti alla Nerano, un primo piatto semplice ma gustoso e perfetto per l’estate.

Ecco la ricetta degli spaghetti alla Nerano

Se vi è capitato di andare nella piccola cittadina di Nerano sulla costiera amalfitana avrete probabilmente assaporato questo piatto tipico della zona. Gli spaghetti alla Nerano sono un primo piatto semplice ma gustoso da preparare in pochissimo tempo.

A base degli ortaggi di stagione, le zucchine, trova largo impiego in estate. Per prepararlo avremo bisogno di un formaggio tipico della zona ovvero il provolone del Monaco che conferirà una deliziosa cremosità al piatto.

Scopriamo allora la ricetta passo passo.

Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti

4 zucchine

250 g di provolone del Monaco

olio evo q.b.

basilico q.b.

1 spicchio d’aglio

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo dalle zucchine: mondiamole quindi tagliamole a fettine sottili. In una padella con olio extra vergine d’oliva mettiamole a friggere poche alla volta. Man mano le tiriamo su con una schiumarola e le adagiamo su della carta da cucina così che perdano l’olio in eccesso. Condiamole via via con il sale.

Intanto mettiamo a bollire una pentola con acqua abbondante salata e quando bolle buttiamo la pasta. Lasciamo cuocere. Nel mentre grattugiamo il provolone del Monaco con una grattugia a fori larghi.

In una padella mettiamo dell’olio e uno spicchio d’aglio, lasciamo insaporire a fuoco basso. Togliamo quindi l’aglio e quando la pasta è al dente versiamola direttamente nella padella con l’olio, conservando l’acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo le zucchine e iniziamo a mantecare bene con la pasta e l’acqua di cottura.

Quindi uniamo il provolone del Monaco in maniera che si sciolga e formi una deliziosa cremina. Come ultimo tocco aggiungiamo qualche fogliolina di basilico spezzettata per dare aroma al piatto. Serviamo gli spaghetti alla Nerano caldi.