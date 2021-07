Scopri i segreti per far sì che il tuo rossetto sia sempre impeccabile anche nelle giornate più afose, quelle da trascorrere al mare tra sabbia, vento e onde.

Resistere all’afa, al vento, al sudore, al mere e alla sabbia: solo alcune caratteristiche che il perfetto rossetto da spiaggia deve avere.

Al mare infatti sono molte le donne che non vogliono rinunciare a un tocco di trucco e il rossetto è sempre tra i prodotti favoriti a questo scopo.

Il rischio di ritrovarsi alle prese con indesiderate sbavature è però sempre dietro l’angolo e così occorre padroneggiare alcune mosse segrete per garantirsi un risultato veramente impeccabile.

Scopriamole insieme e proviamo poi a metterle in atto durante la prossima gita al mare.

Rossetto al mare, un successo in poche semplici mosse

Per non rinunciare al rossetto anche sotto l’ombrellone, basta seguire alcune precise indicazioni rispetto alla scelta del prodotto, ponderando con cura per avere poi un vero e proprio asso nella manica.

Rossetti cremosi – Si tratta di quelli più semplici da ritoccare e, di conseguenza, i più pratici per la vita da spiaggia, anche grazie a un effetto idratante da non sottovalutare.

Rosa – Nella variante nude, corallo, caramella, è senza dubbio questo il colore più adeguato a una giornata di mare e ne esistono infinite varianti, cosa che lo rende perfetto per tutti gli incarnati.

Rossetto fluorescente – E’ la vera sfumatura dell’estate, quella che riprende i colori vivaci dei consumi e crea l’armonia perfetta.

Evitare tinte labbra – Sì, è vero, garantiscono una durata impareggiabile, ma al tempo stesso seccano molto le labbra e rischiano di esporci a antiestetiche pellicine.

Evitare colori scuri – Bene un tocco di make up ma decisamente meglio non cedere a scelte di eccessivo impatto che non agevolerebbero un effetto simil naturale decisamente da preferire in spiaggia.

Ora dovremmo avere tutte le competenze necessarie per non cedere a scivoloni e trasformare il rossetto nel vero e proprio asso nella manica delle nostre giornate di mare. Siete pronte a provare? Scegliete allora il vostro rossetto e… buon mare!