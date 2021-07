Cinque pazzeschi must-have dello streetwear made in U.S.A. da copiare assolutamente

Uscire un attimo di casa per fare un salto al supermercato può capitare a tutte ma attente perché l’unica volta che sarete trasandate le possibilità di incontrare la vostra acerrima nemica “tutta in tiro” o il vostro ex (non so cosa possa essere peggio) si alzeranno notevolmente. I motivi per cui lo streetwear è diventato di moda però sono altri ed oggi vediamo i cinque must-have dell’estate 2021.

Nato alla fine degli anni Settanta a Los Angeles come stile distintivo della cultura surf, l’abbigliamento “da strada” si è ben presto imposto anche a New York City, prima nella scena hip hop poi nel post sfilate ed infine in tutto il mondo. Ecco i cinque capi da avere in questa stagione calda ed imprevedibile per essere “instagrammabili” (per usare un gergo giovane) letteralmente in ogni momento.

Lo streetwear da copiare direttamente dagli Stati Uniti

Lo stile grunge forse non è mai realmente passato di moda. Di chiara ispirazione ai primi anni Novanta, consiste in una camicia a quadretti in stile 100% americano – un po’ tributo a Kurt Cobain – ed un top mini, in tinta con il resto. L’outfit dovrebbe includere anche dei pantaloncini di jeans sfilacciati. Ralph Lauren ha creato una camicia a quadri xxl in lino a 135 euro ma anche Ulla Popken punta su quadri oversize e maniche lunghe in bianco, verde e nero a 69,99 euro. Il top qui dovrà essere semplice, a spalline sottile, e senza decori.

Altro must è la giacca blazer fluo di Hailey Bieber (foto seguente) va copiata per forza. Vi raccomando, indossatela solo una volta raggiunto un buon livello d’abbronzatura. Impeccabile il match con borsa a mezzaluna e sandalo flat, la paparazzata sarà d’obbligo anche per voi.

Basta poco per essere in ordine e affascinanti

Total look verde menta ed è subito tormentone estivo. Tanto quanto lo è stato il lilla in primavera, ecco che questo colore misto tra un ghiacciolo e un mojito sta facendo impazzire tutte le girls e non solo. Sia che optiate per una t-shirt coordinata al pantalone della tuta sia che la vostra idea sia di abbinare una gonna basic alla canotta e ad accessori dorati, il figurone è assicurato. Anche il pigiama menta è molto richiesto.

L’abito carino e romantico è l’ultimo dei cinque must-have che vi consigliamo per uno streetwear al top, in linea con le tendenze dell’estate 2021. Meglio se corto, in toni pastello, a fantasia, ovviamente attillato, e dall’allure un po’ teen. A questo proposito vanno presi in considerazione Guess, che ha capi a 69,50 euro a fiorellini rosa e ciclamino, Miss Selfridge, che punta sulle arricciature laterali a 31,80 euro e Asos Design Petite in raso giallo a 13,80 euro.

LEGGI ANCHE: Tra le star spopolano gli shorts di jeans a farfalla, perfetti per camuffare i fianchi (chedonna.it)

Silvia Zanchi