Unghie Corallo: il rosso di cui ti innamorerai quest’estate

Le unghie corallo sono entrate in tendenza già la scorsa estate ma tornano, più attuali che mai anche nell’estate 2021.

Il corallo è uno dei colori estivi per eccellenza e comprende una vasta gamma di sfumature. Per questo motivo è la base ideale per tante manicure differenti, in grado di adattarsi non soltanto la gusto estetico di chi le indossa ma anche al colore del suo incarnato.

Il corallo va dal rosso intenso fino all’arancio, passando per un bellissimo, delicatissimo rosa che farà certamente la felicità delle bionde e delle amanti delle unghie nude.

Qualche idea per lasciarsi convincere definitivamente a provare il corallo sulle unghie?

Unghie Corallo: come scegliere la sfumatura perfetta

Esattamente come per qualsiasi altro tipo di make up, i colori della manicure vanno scelti accuratamente in base al tono e al sottotono dell’incarnato.

Le donne con tono e sottotono caldo o dorato potranno orientarsi tranquillamente verso un color corallo con una punta di arancione senza la paura di creare un accostamento cromatico spiacevole.

Le donne dalla pelle olivastra con sottotono freddo (che hanno sempre qualche problema nello scegliere il colore dei cosmetici, soprattutto il blush), potranno orientarsi invece verso il rosa o un rosso più intenso con piccole quantità di rosa.

Una volta individuato il miglior colore per la tua manicure rimane un altro nodo da sciogliere: unghie semplici o con decorazioni? Lucide o matte? Ecco qualche suggerimento dal web per non farti trovare impreparata!

Unghie corallo rosso

Lo smalto color rosso corallo è un perfetto sostituto per l’amatissimo smalto rosso che abbiamo indossato con tanto entusiasmo nel corso dei mesi invernali.

Si caratterizza per essere un po’ meno aggressivo del classico rosso lacca e sta benissimo sulla pelle abbronzata poiché contiene sempre piccolissime quantità di arancio o di giallo che si abbinano perfettamente ai toni più caldi della pelle abbronzata.

Il rosso corallo sulle unghie si abbina perfettamente a un make up viso dai toni caldi, come il bellissimo e originale color corniola di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

Il corallo arancione

Come già accennato il color corallo abbraccia un’ampia gamma di toni, il più caldo dei quali assomiglia a un arancione che si sposa benissimo con la pelle dal sottotono caldo e dorato.

Questo colore sta benissimo sulla pelle chiara, ma spicca meravigliosamente anche sulla pelle tanto abbronzata da diventare molto scura, quindi è una scelta top per l’estate.

Il make up da abbinare a questo smalto è certamente a base di un super energico arancione.

Unghie corallo con tocchi di sirena

Finora abbiamo preso in considerazione soltanto unghie semplici, senza ulteriori decorazioni oltre la semplice applicazione dello smalto. La tendenza del momento però è quella che prevede la creazione di micro decorazioni sulle unghie come quelle che crea magistralmente la nail artist di Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultima ha recentemente postato una bellissima idea per realizzare una manicure a tema corallo su fondo neutro.

Se però l’estate e il mare fanno necessariamente venire in mente lo spensierato periodo dell’infanzia, perché non regalarsi una manicure color corallo con scaglie di sirena?

In questo caso lo smalto color corallo è molto arancione e delicato, quasi un color pesca che viene alternato a un luminosissimo glitter color oro da applicare completamente solo su alcune unghie, per dare alla manicure un tocco glamour che non fa mai male.

Unghie rosa corallo ombré

Nella nostra galleria di unghie corallo non poteva mancare una manicure rosa alla quale sono state applicate diverse tecniche: l’ombré per la sfumatura e l’applicazione di una sottile fascia di glitter per aumentare la profondità.

L’ombré si sposa benissimo con le unghie a mandorla, la cui forma affusolata “accoglie” perfettamente una sfumatura creata ad arte. Anche in questo caso l’ombré e il glitter sono stati applicati solo su alcune unghie, mentre le restanti sono state dipinte in un bellissimo rosa corallo che sarà la gioia delle pink ladies anche in estate.

Unghie rosa corallo matte

Finora abbiamo notato come le unghie corallo siano bellissime con una finitura lucida, che ricorda quasi il luccichio dell’acqua dove i coralli prosperano. Il rosa corallo però è davvero bellissimo anche matte.

Estremamente raffinata e adatta anche alle unghie di piccole dimensioni, questa manicure abbina al rosa più intenso un rosa più chiaro, un bianco e un grigio perla.

Si tratta di una scelta adatta davvero a tutte le età che però ha un sapore assolutamente moderno e alla moda.

Idee manicure da cerimonia

La primavera e l’estate come si sa sono le stagioni in cui si celebrano matrimoni e cerimonie in generale. Per questo motivo si va sempre alla ricerca di una manicure raffinata e d’impatto da abbinare a una mise davvero elegante.

Ancora una volta le unghie corallo ombré sono un’idea perfetta e molto estiva. In questo caso i colori utilizzati per la sfumatura sono ben tre e comprendono una fascia tendente all’arancione che esalterà un sottotono caldo.

L’applicazione di una sottilissima striscia di strass sulla base dell’unghia è il dettaglio che fa di queste unghie un po’ eccentriche una manicure da grandi occasioni.

Se la voglia di sbizzarrirsi con tutte le sfumature del corallo sulle unghie è appena salita alle stelle, è arrivato il momento di acquistare gli smalti per realizzare tutte le manicure possibili senza paura di sbagliare gli abbinamenti!

