Inizia la tua giornata con una colazione sana e golosa. Basta unire pochi ingredienti per dar vita ad u goloso ciccio pancake.

Quando si ha voglia di gustare qualcosa di veramente buono ma si è al contempo preoccupati per la linea o per il proprio benessere, c’è una soluzione perfetta che a colazione è in grado di accendere la giornata senza troppi sforzi. Si tratta del cicciopancake alla mela. Un dolce sano e ricco di proprietà che aiuterà a saziarsi con gusto e che è perfetto anche quando si è a dieta. Inoltre, prepararlo è semplicissimo. Cosa che rende il tutto ancor più speciale.

Cicciopancake alla mela: come prepararlo per una colazione speciale

Quando si parla di cicciopancake si intendono dei pancake con ingredienti più sani ma che messi insieme danno vita ad un piatto super goloso. Anche se molti non lo sanno, si tratta di una ricetta nata in campo fit proprio per appagare la voglia di dolci senza per questo danneggiare linea o performance sportive. Un dolce che è in grado di mettere tutti d’accordo e che una volta provato non si potrà più abbandonare.

Per prepararlo, gli ingredienti sono variabili e ognuno ha una sua ricetta speciale e collaudata nel tempo a cui fa fatica a rinunciare. Partendo dalle basi possiamo dire che gli ingredienti portanti del cicciopancake alla mela sono:

Farina d’avena o di tipo integrale (vanno bene anche amaranto o quinoa da mescolare a quella di riso)

Yogurt greco senza zucchero

Albumi

Dolcificante a piacere

Mela

Bicarbonato

Limone

Olio

Cannella

Questi sono gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare e che rappresentano la struttura portante del nostro cicciopancale.

Per la preparazione, basta mescolare tutti gli ingredienti ad eccezione della mela ed ottenere un impasto omogeneo, versare tutto in un padellino antiederente (non troppo largo) e dopo qualche minuto posizionare le fette di mele. Si lascia cuocere coperto per circa 10 minuti (prestando attenzione alla cottura) e si gira lasciando cuocere anche l’altra parte.

Una volta pronto, il cicciopancake potrà essere arricchito con topping di frutta secca o con cacao e con altra frutta a piacere. Se non si ama l’idea di un solo pancake, ovviamente si potrà dividere l’impasto per realizzare più dischi da sovrapporre l’un l’altro.

Ottimo da gustare con un caffè americano rappresenta una colazione sana, appagante ed in grado di saziare per tutta la giornata. Una scelta perfetta per chi, pur essendo goloso desidera iniziare la giornata prendendosi cura di se.