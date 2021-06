Hai tante spezie in casa e non sai come utilizzarne gli avanzi? Crea il tuo mix speciale e dona nuova vita ai tuoi piatti.

Le spezie sono sempre più apprezzate ed usate al fine di fare il pieno di proprietà benefiche donando al contempo più gusto ai piatti che si preparano ogni giorno. Quando se ne acquistano tante, capita ovviamente di avere degli avanzi che portano a dei barattolini quasi finiti e poco piacevoli da vedere.

Per risolvere il problema senza gettar via preziosi avanzi una soluzione è quella di mixare tra loro le spezie. Per chi non lo sapesse, infatti, molte tra le più amate sono il frutto di mix ben studiati tra loro. Basti pensare al curry che racchiude in se tantissime spezie. Perché allora non crearne una personale con quelle che si hanno a disposizione? In questo modo si risparmierà usufruendo al contempo di condimenti nuovi ed in grado di rendere diversi e ancor più saporiti i piatti.

Come creare il giusto mix di spezie per donare nuova vita ai piatti e risparmiare

Per realizzare il giusto mix di spezie è importante scegliere quelle che piacciono di più e cercare di mescolarle tra loro in modo armonico. Ciò serve ad evitare quegli abbinamenti stridenti che rischierebbero di rendere un piatto troppo forte nei sapori. Per orientarsi basta pensare a quelle che si è soliti aggiungere nelle varie pietanze.

Se ad esempio, per condire l’insalata si è soliti usare paprika, sale, curcuma, pepe e peperoncino, si può mescolare gli avanzi di queste spezie, per poi inserirle in un barattolo su cui scrivere “mix per insalata”.

LEGGI ANCHE -> Hai messo troppo pepe? Ti sveliamo come rimediare per non buttare via il piatto

In questo modo si avrà il mix già pronto per l’uso. Ciò che conta è cercare di dosare i vari ingredienti con la stessa proporzione che si userebbe quando si cucina e mescolarli per bene tra loro. Cosa che, ovviamente, non esclude la possibilità di giocare un po’ mixando spezie diverse fino a trovare il mix che piace di più e che si desidera usare per arricchire la propria cucina.

Creare tanti piccoli barattoli (che siano ben ermetici) con i mix che si preferiscono aiuterà a fare economia, evitare gli sprechi ed impiegare meno tempo nella preparazione dei cibi. Un modo di fare che una volta scoperto non si vorrà più cambiare e che tornerà utile rivelandosi persino divertente.